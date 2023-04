I mondiali della velocità sono fermi, ma sarà il Motocross a tenere vivo l’interesse degli appassionati in questo week end pasquale. Lunedi 10 infatti si corre il GP Svizzera, terzo appuntamento del Mondiale MXGP che ha vissuto il suo antipasto con le gare di qualifica disputate sabato. Qui la cronaca e i risultati di MXGP e MX2. Da questa stagione la mini sfida non vale soltanto per definire l’ordine d’ingresso al cancello delle due manche iridate, ma assegna anche punteggio per il campionato Mondiale. Ecco la situazione aggiornata nelle due categorie.

Classifica Mondiale MXGP

1.Prado (GasGas) punti 110; 2. Herlings (KTM) 101; 3. Febvre (Kawasaki) 87; 4. Renaux (Yamaha) 84; 5. Coldenhoff (Yamaha) 76; 6. Vlanderen (Yamaha) 69; 7. Fernandez (Honda) 65; 8. Seewer (Yamaha) 62; 9. Jonass (Honda) 56; 10. Guadagnini (GasGas) 55; 11. Forato (KTM) 52; ..18. Lupino (Beta) 12.

Classifica Mondiale MX2

1.Geerts (Yamaha) punti 125; 2. de Wolf (Husqvarna) 96; 3. Benistant (Yamaha) 96; 4. Adamo (KTM) 89; 5. Laengenfelder (GasGas) 79; 6. Moosdijk (Husqvarna) 74; 7. Horgmo (Kawasaki) 68; 8. Everts (KTM) 66; 9. Coenen (Husqvarna) 52; 10. Pancar (KTM) 43. ..22. Ciabatti (KTM) 8.

GP Svizzera in diretta sulla Rai

Finalmente ci sarà diretta TV per il Motocross. RaiSport offrirà infatti le due gare MXGP, mentre su Eurosport2 saranno visibili anche le due sfide MX2, il mondiale under 23 anni. Ricordiamo che è disponibile anche la diretta streaming sul sito ufficiale (qui il link di collegamento) a pagamento.

Lunedì 10 aprile

9:45 WMX Gara 2

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

