MotoE Le Mans: Spinelli trionfa in Gara 1, podio tutto italiano

Ragazzi italiani dominatori della prima Gara MotoE disputata a Le Mans. Grande spettacolo da parte dei protagonisti della classe elettrica, con infine Nicholas Spinelli che coglie il secondo trionfo stagionale proprio a casa del suo team Tech3. Battaglia serratissima dietro di lui tra Kevin Zannoni e Mattia Casadei, con l’alfiere Aspar che infine la spunta ed agguanta il suo miglior risultato di sempre in MotoE. Ultima sfida alle 16:10, di seguito ecco cronaca e classifica della prima corsa al Circuito Bugatti.

MotoE Gara 1

Ottimo scatto di Garzo, alla sua prima pole MotoE, davanti a Spinelli (poco dopo passato al comando), Casadei e via via tutti gli altri. Poco dopo ecco un errore a La Chapelle per Tulovic, un lungo fuoripista che complica la sua corsa, mentre si registrano le cadute di Pons e Roccoli. Non manca anche un pasticcio: Zaccone e Granado vengono a contatto alla curva 4 e ha la peggio il pilota italiano, per la Direzione Gara non ci sono conseguenze.

Il vero colpo di scena è la scivolata di Garzo, che stava provando a tornare davanti a Spinelli. Il leader della corsa scappa, dietro è una battaglia serrata tra Zannoni e Casadei in particolare (con anche qualche contatto), un duo seguito da Torres e Mantovani. Alla fine è un podio tutto tricolore: vittoria di Nicholas Spinelli, Kevin Zannoni si prende il miglior risultato assoluto in MotoE, Mattia Casadei si assicura un podio prezioso. Appuntamento tra qualche ora per l’ultima battaglia al Circuito Bugatti, una Gara 2 che si preannuncia decisamente accesa.

La classifica

Foto: motogp.com