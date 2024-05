MotoGP Le Mans, Libere 2: Maverick Vinales precede le Ducati

Sembra una sessione nel segno delle Ducati, ma ecco Maverick Vinales. Sul finale l’alfiere Aprilia passa al comando della classifica MotoGP, rimanendoci fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui troviamo un bel gruppetto Ducati, a partire dal campione in carica Francesco Bagnaia, il compagno di squadra Enea Bastianini, Jorge Martin ed i Marquez. Una Aprilia davanti alle Rosse, un assaggio di quello che vedremo a breve in qualifica? Ecco com’è andato il turno al Circuito Bugatti.

Motomondiale Le Mans, tutti gli orari del GP Francia

MotoGP Prove Libere 2

Chi è in Q1 ed in Q2 è già stato deciso in occasione delle Prove svolte venerdì pomeriggio (tempi e cronaca). Non sono mancate sorprese tra gli esclusi ed oggi ci sono solo due posti per passare il turno… Questa intanto è l’ultima sessione utile per prendere le misure in vista delle qualifiche e successivamente della MotoGP Sprint. A referto una scivolata alla curva 8 per Alex Marquez poco dopo essere passato al comando. In seguito passano avanti altri piloti Ducati, nell’ordine Martin, Bastianini e Bagnaia, ma proprio sul finale ecco arrivare Vinales (sfruttando anche la scia di Alex Marquez) che fa meglio di tutti. Si chiude così l’ultima sessione di prove, Aprilia davanti alle Ducati.

Libere 2/combinata

Le gomme MotoGP

Foto: motogp.com