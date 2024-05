MotoGP Le Mans: Martin pole record con caduta, Marquez solo 13°

Nelle qualifiche MotoGP a Le Mans possiamo dire che non mancano né le sorprese né gli incidenti. Si riscrive ancora il record assoluto, la firma è di Jorge Martin che si prende così la pole position, prima di un’inattesa scivolata. Francesco Bagnaia sarà un altro dei vari incidentati di questa sessione ma chiude comunque 2°, terza piazza per Maverick Vinales. Non può sorridere Marc Marquez, che non passa nemmeno lo scoglio della Q1… Ecco com’è andata al Circuito Bugatti.

Motomondiale Le Mans, tutti gli orari del GP Francia

MotoGP Q1: sorprese fino alla fine

Due soli posti a disposizione e tanti nomi inattesi in questa prima sessione di qualifiche MotoGP a Le Mans. Bastianini e i Marquez su tutti, ma c’è anche Binder, reduce da un venerdì di prove davvero da dimenticare… A lungo sono Marc Marquez e Oliveira i due piloti in vetta, con il #93 che rischia anche parecchio alla curva 2, salvandosi con un fuoripista senza altre conseguenze. Sul finale si fa vedere anche Bastianini, che con un tempo da record si porta davanti al compagno di marca, mentre Augusto Fernandez chiude prematuramente la sua sessione con una caduta alla curva 14. Altra bandiera gialla poco dopo per un incidente di Zarco a La Chapelle, la sorpresa però arriva proprio allo scadere. Oliveira realizza un ultimo giro che vale il passaggio in Q2, Marc Marquez viene spinto fuori!

MotoGP Q2: tutti giù per terra

In azione anche il beniamino di casa Quartararo, per la gioia del pubblico francese che ha almeno uno dei suoi piloti MotoGP nel turno determinante per la pole position. Unica Yamaha contro tre Aprilia, due KTM e varie Ducati, a partire dal leader MotoGP Martin che vola al comando con il nuovo record assoluto. L’aveva già ri-polverizzato Bastianini in Q1, si abbassa ancora il limite di poco più di tre decimi, ma c’è un colpo di scena con una scivolata alla curva 4! Non è l’unico: Bagnaia sta cercando di insidiare il rivale, ma ecco una scivolata pure per lui a meno di due minuti dalla fine. Bastianini invece perde un giro interessante per un evidente taglio, a referto pure le cadute di Espargaro e Miller. Turno ormai concluso, è pole position di Jorge Martin a Le Mans su Bagnaia e Vinales.

Foto: motogp.com