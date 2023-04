MotoGP, Test Jerez: Pasquetta in pista per Yamaha, Aprilia, Honda e KTM

I team di Yamaha, Honda, KTM e Aprilia sono a Jerez de la Frontera per una due giorni di test prima del Gran Premio delle Americhe. Il circuito Jerez-Angel Nieto sarà la capitale della MotoGP lunedì 10 e martedì 11 aprile, per due giorni di lavoro insieme ai collaudatori e con un ospite d’eccezione, Toprak Razgatlioglu, che proverà la Yamaha M1 per la seconda volta. La pista andalusa vive questo antipasto in vista del weekend del 30 aprile, quando sbarcherà il Motomondiale per la prima tappa europea.

Yamaha e la sorpresa Razgatlioglu

La Yamaha ha convocato il britannico Cal Crutchlow e il pilota turco Toprak Razgatlioglu dalla Superbike. C’è grande attenzione intorno al campione del WorldSBK 2021, fortemente intenzionato a lasciare le derivate di serie per puntare sul Mondiale MotoGP nel 2024. Il costruttore giapponese sembra intenzionato all’esperimento, ma dovrà sacrificare Franco Morbidelli in scadenza di contratto a fine anno. Per adesso l’uscita di Toprak viene presentata come una semplice concessione al pilota, visto che nel test di Aragon 2022 il maltempo ha interrotto la sua prova premio. Al suo fianco il britannico Crutchlow, impegnato all’evoluzione della M1 e alle prese con novità di telaio e aerodinamica.

Honda e il telaio Kalex

La Honda schiera il tedesco Stefan Bradl, incaricato di testare il nuovo telaio Kalex che potrebbe presto essere adottato sulla RC213V. Ancora non sappiamo se Marc Marquez sarà disponibile in Texas, in caso contrario il collaudatore volerà negli States al termine della due giorni di test. In caso di feedback positivo il telaio Kalex verrà imballato e spedito ad Austin per ricevere l’ok definitivo dell’otto volte campione del mondo. Il suo rientro sembra fortemente probabile, dopo l’operazione al metacarpo, ma servirà il “fit” dei medici.

Ducati unica assente a Jerez

KTM al lavoro con Dani Pedrosa sulla KTM RC16, anche in vista della wild card di fine mese a Jerez. Per quanto riguarda Aprilia, sarà Lorenzo Savadori a proseguire l’evoluzione della RS-GP. La Ducati è l’unica delle cinque Case a non schierare il suo collaudatore, l’italiano Michele Pirro, per le prossime ore. A Jerez i presenti potranno sfruttare le buone condizioni meteorologiche per accumulare chilometri, registrare dati e testare aggiornamenti. Quanto basta per andare avanti nello sviluppo dei prototipi MotoGP 2023, ma anche per preparare il Gran Premio di Spagna, appuntamento sempre importante in campionato