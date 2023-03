MotoGP, Honda cambia tutto: il telaio nelle mani della Kalex

Honda ha dovuto rivolgersi a consulenti esterni per allestire il miglior pacchetto per la RC213V in vista della stagione MotoGP ’23. Dopo tre anni di vuoto tecnico ha sancito una collaborazione con la Kalex, non solo per la realizzazione di un nuovo forcellone, ma per riprogettare l’intero telaio. L’indiscrezione arriva dal magazine Speedweek e il GP di Jerez sarebbe la data fissata per l’esordio del telaio. Una notizia clamorosa che equivarrebbe ad un riconoscimento del fallimento interno all’azienda HRC.

Honda si affida a Kalex per il telaio

La questione telaio era in ballo da oltre due anni, tant’è che hanno ingaggiato Ken Kawauchi, esperto telaista della Suzuki. Ma l’ingegnere è entrato nello staff solo all’inizio del 2023 e in tempi ristretti è impossibile riprogettare l’intero “scheletro” del prototipo. Nell’ultimo test a Portimao Marc Marquez e Joan Mir hanno provato un nuovo telaio ma senza avvertire miglioramenti. Entrambi hanno preferito nascondere una certa delusione per il pacchetto offerto dalla Honda nella preseason, ma i risultati sono ben evidenti nella classifica dei tempi. Per quanto i due piloti abbiamo preferito concentrarsi sul passo gara e sui vari aggiornamenti, otto decimi dalla Ducati di Pecco Bagnaia sono un bel gap difficile da colmare in poco tempo senza sterzate tecniche. Un colpo di coda potrebbe essere una RC-V equipaggiata con motore Honda e telaio fabbricato dal costruttore tedesco.

Il test MotoGP di Jerez

Marc Marquez proverà il nuovo telaio Kalex lunedì 1 maggio, nel test MotoGP di Jerez, mentre il collaudatore Stefan Bradl prenderà parte al Gran Premio di Spagna dal 28 al 30 aprile con una wild card, così da poter raccogliere i primi feedback e lasciare il lavoro nelle mani dei piloti ufficiali all’indomani del Gran Premio. Ora attendiamo la reazione di Honda a questa rivelazione. In gioco c’è l’onore del marchio giapponese, dopo l’ultimo posto in classifica costruttori del 2022. Inoltre sarebbe una piccola grande rivoluzione per il colosso nipponico, da sempre geloso dei suoi segreti e orientato a finalizzare la RC-V “inter nos”. Una corsa contro il tempo per cercare di salvare la faccia del marchio e convincere Marc Marquez a restare anche dopo la stagione 2024.

Foto: MotoGP.com