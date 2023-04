Il team CryptoDATA Aprilia RNF si prepara a ritornare in pista per il terzo appuntamento della stagione MotoGP ’23 e nella speranza di riavere la squadra al completo. Miguel Oliveira ha dovuto saltare il GP di Argentina, a causa dell’infortunio rimediato a Portimao, dopo l’atterramento causato da Marc Marquez al terzo giro. Il pilota portoghese dovrà ottenere il fit dei medici prima di rimontare in sella all’Aprilia RS-GP e continuare l’adattamento alla nuova moto con cui ha già fatto intravedere un feeling più che buono.

Miguel Oliveira attende il fit

Miguel Oliveira ha riportato problemi ai tendini della gamba destra dopo la caduta alla curva 3 dell’Algarve. Nonostante la battuta d’arresto, c’è grande ottimismo sul recupero e non dovrebbero esserci problemi ad ottenere il via libera dei medici. Obiettivo punti sia nella MotoGP Sprint del sabato che nella gara sprint domenicale per l’ex pilota KTM. “Sono ovviamente entusiasta di iniziare il viaggio negli Stati Uniti. È stato un peccato per me perdere il GP d’Argentina, ma non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con la squadra e di scoprire di nuovo la moto su questa pista. In passato non è stata una pista facile per me, quindi spero che quest’anno possa cambiare e iniziare il weekend con decisione“.

Prossimo round MotoGP in Texas

Aprilia ha lavorato sodo negli ultimi giorni per capire i problemi sopravvenuti durante il fine settimana a Termas. La pioggia ha scardinato le buone sensazioni in pista e i tecnici hanno confrontato i dati per cercare nuove soluzioni, anche con Lorenzo Savadori, impegnato in una due giorni di test privati a Jerez. Il COTA non è stato particolarmente amichevole per l’Aprilia RS-GP in passato, ma le previsioni della vigilia (Argentina docet) possono decisamente cambiare. Per il team RNF la priorità è recuperare Miguel Oliveira: “Non vediamo l’ora di assistere al ritorno di Miguel, che naturalmente è ancora soggetto al controllo medico di giovedì“, ha dichiarato il team principal Razlan Razali. “Siamo fiduciosi che sarà autorizzato a correre durante il fine settimana“.

Foto: MotoGP.com