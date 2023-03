Marc Marquez, il botto contro Oliveira costa anche una possibile frattura

Dopo la pole position e la terza posizione nella Sprint, oggi grande delusione per Marc Marquez nella gara principale a Portimao. All’inizio del terzo giro è andato lungo in curva 3 finendo per travolgere Miguel Oliveira, dopo aver toccato anche Jorge Martin.

Grave errore oppure un problema alla moto? L’otto volte iridato si è scusato per quanto successo e Sky Sport MotoGP ha fatto sapere che a Razlan Razali, team manager RNF Aprilia, ha spiegato di aver avuto un problema alla sua Honda RC213V. Si attendono chiarimenti in merito.

MotoGP Portimao: infortunio anche per Marc Marquez

L’incidente ha provocato una forte contusione alla gamba destra di Oliveira, molto dispiaciuto per il ritiro nel suoi gran premio di casa. Ci teneva a fare un risultato molto positivo e si trovava in seconda posizione quando è stato centrato da Marquez. L’unico lato positivo della vicenda è la non presenza di fratture.

Per quanto riguarda Marc, invece, è stato comunicato che potrebbe esserci una frattura al 1° osso metacarpale della mano destra. Farà ulteriori esami domani presso l’ospedale Dexeus di Barcellona. È stato inquadrato nel paddock con una fasciatura vistosa. Ovviamente, lo hanno dichiarato “unfit”.

Marquez è stato anche in Race Direction assieme al team manager Alberto Puig. Ha fornito una prima spiegazione sull’incidente che ha coinvolto anche l’incolpevole Oliveira. Adesso si attendono dettagli ulteriori. Bisogna capire se veramente Marc è stato condizionato da un problema tecnico alla sua Honda oppure se si sia trattato di un errore. Lato Aprilia è stato l’amministratore delegato Massimo Rivola a dichiarare pubblicamente che bisognerebbe comminare una sanzione al pilota spagnolo. Non rimane che attendere.

Foto: Honda