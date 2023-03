Pecco Bagnaia parte nel migliore dei modi e inizia la nuova stagione MotoGP con un bottino pieno di 37 punti. Il GP di Portimao si conferma terreno di conquista per il campione in carica della Ducati che ha martellato in testa sin dalle prime fasi e gestito al meglio le gomme fino al traguardo. In qualche occasione l’Aprilia di Maverick Vinales rischiava di mettergli pressione, alla fine la Desmosedici GP23 gli ha consentito di fare la differenza.

Bagnaia subito al top

Guida impeccabile, concentrazione massima e sangue freddo sono le carte vincenti del pilota piemontese. Nel 2022 era partito in sordina a causa di problemi tecnici, stavolta a Borgo Panigale non hanno commesso errori e la Ducati sembra cucita su misura per lui. “L’anno scorso siamo partiti con dei problemi, solo quando ci siamo raccolti tutti insieme siamo riusciti a risolverli. Il gruppo di lavoro fa la differenza e bisogna sempre crederci – ha detto Pecco Bagnaia a Sky Sport MotoGP -. La moto si adatta di più al mio stile di guida, è un passo avanti. Perdiamo un po’ di top speed, ma abbiamo guadagnato talmente tanto di guidabilità che ci darà una grande mano“.

Weekend MotoGP col bis

Nella prima parte del GP di Portimao Maverick Vinales è riuscito a restargli incollato agli scarichi, fino a quando ha maturato un gap di poco più di un secondo che ha preservato fino all’ultimo. “Ero un po’ al gancio con la gomma davanti e un po’ con quella dietro alla fine. Le gomme sono le stesse dell’anno scorso e giravamo mediamente sette-otto decimi più piano, sapevo che era importantissimo gestire e non usare le gomme in modo sbagliato. Maverick era dietro che spingeva molto, ma sapevo che se avessi continuato con quel passo lì e migliorato poco per volta sarebbe stata l’arma vincente. Alla fine è andata bene perché è stato così. Non era scontato partire così ed esserci riuscito mi rende contento, perché si è rovesciata la medaglia dall’anno scorso“.

Tutto fila liscio in casa Ducati in attesa del prossimo round in Argentina. Il campione MotoGP potrebbe aprire un ciclo vincente? “Quando ti trovi bene con la moto e tutto funziona nel migliore dei modi va in questa direzione. Abbiamo lavorato tanto per i miei errori l’anno scorso. Questo weekend è un po’ particolare, perché qui avevamo girato nei test. Vedremo il prossimo quando andremo in Argentina, una pista che non è semplice per noi, sono sicuro che il potenziale è alto e siamo a un buon livello. Dobbiamo lavorare così sempre“.

La questione sicurezza

Il fine settimana di Portimao si chiude con quattro piloti costretti a passare dal centro medico. Pecco Bagnaia si è ritrovato fuori dalle bagarre trovando nel gruppetto di testa, preferisce tenere le distanze da ogni polemica. “Non so bene cosa sia successo, sicuramente la prima gara porta ad essere un po’ più aggressivi. I piloti che non avevano troppo passo cercavano di stare davanti per restare attaccati. Spero che Oliveira stia bene. Ieri tutti a scagliarsi contro la Sprint Race, mi sembra che la gara principale abbia fatto la stessa fine della gara sprint. Quindi non si tratta di fare 12 giri con la soft o 25 con la media, cambia l’approccio dei piloti“.

Foto di Valter Magatti