LIVE MotoGP Portimao 2023: Bagnaia fa bis, pasticcio Marquez

Pecco Bagnaia conferma di essere il grande favorito per la stagione MotoGP ’23 e vince davanti a Maverick Vinales e Marco Bezzecchi. 4° Johann Zarco, autore di un ultimo giro spettacolare in cui ha superato Alex Marquez, Brad Binder e Jack Miller. 8° Fabio Quartararo seguito da Aleix Espargaro e Alex Rins.

Il GP di Portimao 2023

-2 giri: Pecco Bagnaia si avvicina al bis dopo la vittoria di ieri. Il campione del mondo MotoGP inizia con un bottino pieno di 37 punti. Caduta di Raul Fernandez. Binder supera Alex Marquez.

-4 giri: Caduta di Luca Marini, un weekend da dimenticare per il pilota del team VR46.

-5 giri: Pecco Bagnaia continua a martellare, il suo vantaggio su Vinales resta di 1,2″. Bezzecchi 3° con un distacco di 2,2″.

-6 giri: Nel gruppo degli inseguitori grande duello tra Alex Marquez e Jack Miller. Quartararo sorpassa Marini e si guadagna il 9° posto. Caduta di Jorge Martin alla 11 mentre stava cercando di recuperare.

-9 giri: Bezzecchi abbassa i tempi e ora prova a dare l’assalto a Vinales. 4° Alex Marquez tallonato da Jack Miller, Binder e Zarco. Chiudono la top-10 Aleix Espargaro, Marini e Quartararo.

-11 giri: Bagnaia scava un minimo gap di 1,2″ su Vinales, la Ducati Desmosedici GP comincia a fare la differenza sull’Aprilia RS-GP… Quartararo sale in decima posizione.

-13 giri: Pecco Bagnaia resta al comando e guadagna qualche decimo su Maverick Vinales che resta francobollato.

-15 giri: Marc Marquez va a chiedere scusa a Miguel Oliveira, ma il pubblico continua a fischiarlo. La Direzione Gara potrebbe sanzionare il fenomeno di Cervera. Out Fabio Di Giannantonio.

-16 giri: Gran bella sfida tra Bagnaia e Vinales separati da solo due decimi. 3° Bezzecchi seguito da uno strepitoso Alex Marquez.

-18 giri: La top-10 del GP di Portimao: Bagnaia, Vinales, Bezzecchi, A. Marquez, Miller, Binder, Zarco, Marini, A. Espargaro, Rins. Ancora in difficoltà Franco Morbidelli in 16esima posizione.

-20 giri: Massimo Rivola amaro dopo l’incidente che ha visto Marc Marquez falciare Miguel Oliveira. L’ad Aprilia chiede che venga sanzionato. Fischi per il pilota Honda dal pubblico portoghese.

-21 giri: Sfida tra Bagnaia e Vinales per la prima posizione. Miller in zona podio, inseguito da Bezzecchi e Alex Marquez. Out Jorge Martin che riesce a ripartire ed è 14°.

-23 giri: Cadono Marc Marquez e Miguel Oliveira. Pecco Bagnaia inizia a prendere il largo, seguito a distanza da Vinales, Miller, Bezzecchi e Alex Marquez. 14° Fabio Quartararo.

-24 giri: Bagnaia guadagna una posizione e si mette all’inseguimento di Oliveira fino a superarlo.

-25 giri: Grande partenza di Miguel Oliveira che si piazza al comando. Seguono Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. 5° Vinales che precede Miller, Bezzecchi, Zarco, Marini e Binder.

Il pre-gara MotoGP a Portimao

15:00 – Via le termocoperte, si parte con il giro di ricognizione. 25 i giri da compiere prima della bandiera a scacchi.

14:57 – Jorge Martin parte dalla prima fila e proverà a ripetere l’ottimo risultato di ieri. Peccato aver mancato la vittoria per un piccolo errore all’ultimo giro della MotoGP Sprint. “Ho avuto problemi con la gomma anteriore dura per tutta la gara. Ho provato a frenare un po’ più tardi per difendermi da una possibile manovra, ma ho commesso un errore e ho perso la posizione“.

14:53 – Le condizioni climatiche sono leggermente diverse rispetto a ieri. C’è meno vento e le temperature dell’asfalto si attestano sui 36°C.

14:48 – Manuel Cazeaux, capotecnico di Maverick Vinales: “Ieri siamo stati sfortunati, ma la velocità c’era, con la media andrà meglio e siamo pronti a lottare“.

14:43 – Fabio Quartararo ritiene troppo pericolosa la Sprint Race definendola “una giungla”. Non è d’accordo Pecco Bagnaia che ha ribattuto al rivale: “L’anno scorso dicevamo che era impossibile sorpassare per via dell’aerodinamica e tante altre cose. Ora è una giungla… Con la stessa aerodinamica?“.

14:38 – Si attendono conferme da Jack Miller dopo le ottime prestazioni in qualifica e nella Sprint. Dopo i test invernali KTM ha fatto grandi progressi su elettronica e freno motore della RC16. “Ho letto sul 95% dei media che non abbiamo alcuna possibilità con la KTM. Ma dimenticano che i test sono test e le corse sono corse. Non son qui come collaudatore, ma come pilota da corsa. Quindi non rischio di rompermi il collo in un test due settimane prima del primo Gran Premio. Conosco i punti di forza e di debolezza della moto“.

14:35 – L’avventura MotoGP con la Honda non comincia bene per Joan Mir. Nella Sprint è caduto rischiando di falciare anche Fabio Quartararo, fortunatamente rimasto in sella alla M1. La Direzione Gara ha sanzionato il maiorchino con un Long Lap Penalty che dovrà scontare nei 25 giri di gara.

14:30 – Marc Marquez ha sorpreso anche il suo team nella giornata di sabato. “Marc dà sempre il cento per cento e non so a che livello sia la moto – ammette Alberto Puig -. Non siamo al nostro massimo livello e dobbiamo migliorare la moto. Siamo fortunati ad avere un pilota come Marc che, quando siamo un po’ più in basso, lui c’è“.

La MotoGP Sprint e la griglia di partenza

La MotoGP Sprint ha assegnato i primi punti in classifica nella giornata di sabato. Il campione del mondo Pecco Bagnaia arriva alla gara di Portimao già a quota 12 dopo la vittoria di ieri, seguito da Jorge Martin a 9 punti e Marc Marquez 7. Il pilota della Repsol Honda si è reso autore di un podio quasi insperato che conferma le sue ottime condizioni di salute dopo tre stagioni complicate da infortuni e operazioni. Oggi scatterà nuovamente dalla pole dopo il giro record stanziato nelle qualifiche. Sorprendente anche la prestazione di Jack Miller che incassa i primi 6 punti in sella alla KTM RC16 con cui sembrava in difficoltà durante i test invernali.

Buon inizio anche per le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaró, rispettivamente quinto e sesto in gara sprint. Non delude le aspettative l’eroe di casa che si accoda ai due piloti del team factory, con Johann Zarco, Alex Marquez e Fabio Quartararo che hanno chiuso la top-10, ma al francese della Yamaha non spettano punti in classifica. Soltanto i primi nove classificati della MotoGP Sprint portano punti a casa. Nella gara domenicale tutto ritorna alla “normalità” e si ricomincerà con la stessa griglia di partenza del sabato, con Marquez-Bagnaia-Martin in prima fila, Oliveira-Miller-Vinales in seconda, Bezzecchi-Marini-Zarco in terza.

Assenti Pol Espargaró ed Enea Bastianini dopo gli incidenti rimediati rispettivamente nella FP2 e nella Sprint. Il catalano del team GasGas Tech3 è già nell’ospedale di Barcellona dove subirà un intervento alla mandibola, le sue condizioni fisiche sono in ripresa e potrebbe ritornare in pista a giugno. Il ‘Bestia’ ha riportato la frattura composta della scapola destra. Sarà in Italia lunedì per farsi visitare dal professor Giuseppe Porcelli che deciderà se sottoporlo o meno a intervento chirurgico. Sicuramente salterà la prossima gara in Argentina, speriamo di rivederlo ad Austin a metà aprile.