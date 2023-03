LIVE MotoGP Portimao: Bagnaia vince la prima Gara Sprint

Pecco Bagnaia conquista la vittoria nella prima MotoGP Sprint e il campione riparte davanti a tutti, al termine di 12 giri entusiasmanti. Sul podio Jorge Martin e Marc Marquez. 4° uno strepitoso Jack Miller che precede Vinales, Espargaro, Oliveira, Zarco, Alex Marquez e Fabio Quartararo.

La MotoGP Sprint di Portimao

-1 giro: Oliveira scavalca Marquez… Martin sbaglia e Bagnaia passa al comando.

-2 giri: Perde posizioni Jack Miller che viene risucchiato al 5° posto. Sfida per la vittoria tra Martin e Bagnaia, Marc Marquez in zona podio.

-3 giri: Pecco Bagnaia 2°, Jorge Martin ha scavato un margine di mezzo secondo.

-4 giri: Bella sfida tra gli ex compagni di squadra Miller-Bagnaia, con l’australiano della KTM che resta davanti.

-5 giri: Martin si riprende la leadership, seguono Miller, Bagnaia, Oliveira, Marc Marquez, Espargaro, Vinales, Zarco, Alex Marquez e Quartararo.

-6 giri: Jack Miller si mette davanti! Paolo Ciabatti: “Girano più piano del previsto (i piloti Ducati, ndr), dobbiamo capire cosa sta succedendo“.

-7 giri: Jack Miller supera Pecco Bagnaia e si proietta all’inseguimento di Jorge Martin. Enea Bastianini accompagnato al centro medico, forse problemi al braccio.

-8 giri: Oliveira supera Marquez sfiorando il contatto, ma il portoghese dimostra di essere entrato subito in sintonia con l’Aprilia RS-GP.

-9 giri: Cade anche Marco Bezzecchi. Jorge Martin sorpassa Pecco Bagnaia.

-10 giri: La top-10: Bagnaia, Martin, Marquez, Miller, Oliveira, Aleix Espargaro, Alex Marquez, Zarco, Vinales, Bezzecchi. Perde terreno Quartararo che scivola 12°.

-11 giri: Luca Marini cade e tira giù anche Enea Bastianini. Pecco Bagnaia al comando davanti a Jorge Martin, Marc Marquez, Jack Miller e Miguel Oliveira.

-12 giri: Marc Marquez tiene la testa del gruppo, buona la partenza di Enea Bastianini che si accoda a Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Cade Joan Mir

Il pre-Gara Sprint

16:00 – Si parte con il giro di ricognizione.

15:58 – Tutto pronto per la MotoGP Sprint, si tolgono le termocoperte dai prototipi sulla griglia di Portimao.

15:53 – Pecco Bagnaia: “I valori sono diversi dai test, Marc è andato forte come pronosticavamo. Sarà dura, ma sarà una bella Sprint Race“.

15:47 – Le temperature dell’aria si attestano a 24°C, quelle dell’asfalto superano di poco i 40°C, ma tira un forte vento all’Algarve. Per la giornata di domani sarà tutto esaurito sugli spalti. I tifosi italiani possono seguire le emozioni del GP del Portogallo in chiaro su TV8 e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP.

15:45 – Marc Marquez ha agguantato la sua 91esima pole position in carriera, la numero 63 in MotoGP. Nelle qualifiche di Portimao ha sorpreso tutti nell’ultimo time attack, balzando felinamente dalla 12esima alla prima posizione e togliendo a Pecco Bagnaia quello che sembrava essere una pole ormai certa.

15:40 – Si scaldano i motori in vista della prima “gara sprint” della classe MotoGP. Saranno 12 giri tutti di un fiato, ma non aspettiamoci tempi sul giro in stile qualifiche. Anche in questo caso bisognerà dosare bene le gomme e fare attenzione a non prendersi troppi rischi.

Il riepilogo delle qualifiche MotoGP

La prima pole della stagione MotoGP ’23 va nelle mani di Marc Marquez, abile nello sfruttare la scia di Enea Bastianini. Contro ogni pronostico il campione della Repsol Honda partirà dalla prima casella nella MotoGP Sprint dopo aver piazzato il miglior giro del sabato mattina in 1’37″226 che firma anche il nuovo record della pista. Scatteranno dalla prima fila le Ducati del campione del mondo Pecco Bagnaia e di Jorge Martin, rispettivamente a 64 millesimi e due decimi. “Come avete visto, ho bisogno di una scia, di qualcuno davanti. È un altro modo per guadagnare tempo, è una capacità che devo sfruttare. Non è un bel modo di fare, ma quando hai un punto di forza, devi saperlo sfruttare, ed è quello che ho fatto“, ha commentato l’otto volte iridato.

In seconda fila Miguel Oliveira che si afferma il più veloce del marchio Aprilia, affiancato da Jack Miller ed Enea Bastianini. Il pilota australiano della KTM si conferma in ottimo stato di grazie in sella alla RC16, dopo aver piazzato il miglior tempo nella giornata di venerdì a Portimao. Maverick Vinales apre la terza fila, seguito a spalla da Marco Bezzecchi e Luca Marini, autore di una caduta senza conseguenze durante la FP3. Johann Zarco, Fabio Quartararo e Aleix Espargarò occupano la quarta fila.

Alex Marquez ha perso l’accesso al Q2 per un soffio e deve accomodarsi in quinta fila, precedendo il pilota Honda Joan Mir e la KTM di Brad Binder. Non inizia sotto una buona stella il Mondiale ’23 per Franco Morbidelli, ancora in difficoltà nell’adattarsi alla Yamaha M1. L’allievo della VR46 Academy partirà dalla 17esima finestra in griglia. Ultima la Ducati Desmosedici di Fabio Di Giannantonio.

Ultimo aggiornamento su Pol Espargarò

Non potrà essere in pista Pol Espargarò dopo il terribile incidente di ieri. Tornerà a Barcellona nelle prossime ore e potrebbe subire un’operazione alla mandibola. I traumi riportati al torace, alla schiena e ai polmoni “non desta preoccupazioni, ha solo bisogno di tempo per riprendersi“, ha spiegato Hervé Poncharal, boss del team GasGas Tech3. “Daremo maggiori informazioni quando le sapremo, nel corso della prossima settimana. Poi sapremo meglio per quanto tempo dovrà restare fuori“.

