MotoGP Portogallo: La classifica Mondiale, Pecco Bagnaia riprende il largo

Parte con un pieno di punti la MotoGP del campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia. Sul saliscendi di Portimao la Ducati ha totalizzato il massimo punteggio (37 punti) conquistando sia la prima gara sprint della storia del motomondiale sia il GP d’apertura di un calendario che prevede la disputa di ben 21 eventi, cioè 42 corse in totale. Tiene botta l’Aprilia con Maverick Vinales balzato al secondo posto della classifica, mentre è già in fortissimo ritardo la Yamaha con un Fabio Quartararo ancorato al decimo posto. Il francese ha già accumulato 29 punti di passivo. Qui a Portimao l’anno scorso aveva vinto il GP!

Pecco Bagnaia 22° perla, le statistiche

Per il pilota torinese si tratta della vittoria numero 12 in top class, la 22° della carriera sommando anche Moto2 e Moto3. In tutto Bagnaia ha disputato 68 gare in top class, finendo sul podio in 21 occasioni: i numeri del campione del Mondo in carica cominciano a brillare. Maverick Vinales invece saluta il podio numero 72 in carriera. Marco Bezzecchi invece festeggia il ritorno fra i top tre dopo Assen ’22, quando era finito secondo alla sua prima stagione di MotoGP. Il riminese della VR46 è da tenere d’occhio…

Classifica del Mondiale Piloti

1.Pecco Bagnaia (Ducati) punti 37; 2. Maverick Vinales (Aprilia) 25; 3. Marco Bezzecchi (Ducati) 16; 4. Johann Zarco (Ducati) 15: 5. Jack Miller (KTM) 15; 6. Alex Marquez (Ducati) 12; 7. Aleix Espargaro (Aprilia ) 11; 8. Brad Binder (KTM) 10; 9. Jorge Martin (Ducati) 9; 10. Fabio Quartararo (Yamaha) 8; 11. Marc Marquez (Honda) 7; 12. Alex Rins (Honda) 6; 13. Joan Mir (Honda) 5; 14. Takaaki Nakagami (Honda) 4; 15. Augusto Fernandez (KTM) 3; 16. Miguel Oliveira (Aprilia) 3; 17. Franco Morbidelli (Yamaha) 2.

Classifica del Mondiale Costruttori

1.Ducati punti 37; 2. Aprilia 25; 3. KTM 16; 4. Honda 13; 5. Yamaha 8.

