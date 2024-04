MotoGP, Jorge Martin scherza con Pasini: “Mi ha fatto vincere oggi”

È stata una sprint race anomala quella a Jerez, le cadute sono state davvero tante, ma Jorge Martin non si è fatto sorprendere e ha trionfato. Nella classifica generale consolida il suo primato: ora ha 92 punti, +29 su Pedro Acosta e +33 su Enea Bastianini. Il campione in carica Pecco Bagnaia è tra i piloti caduti (contatto con Brad Binder) è a -42. Il pilota del team Prima Pramac Racing cercherà di fare il bis domani nella gara lunga.

MotoGP Jerez, la gioia di Martin

Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport dopo il trionfo di oggi nella sua Spagna: “Io faccio il massimo che posso, usando più la testa. Oggi era più facile cadere che finire. Mi sono concentrato molto nell’out-lap e nel warmup-lap, guardando bene dove fosse l’acqua perché sapevo che ce n’era un po’ in alcuni punti e lo avevo visto già con la Moto2. Ho cercato di capire velocemente dove poter superare, per essere forte nei primi giri. È andata così, ho fatto una bella partenza, anche se inizialmente ho avuto qualche problema con i device. Poi ho avuto un buon ritmo, ho sorpassato Binder. Alla 7 ho fatto un errore, Marquez mi ha preso e mi ha superato. Ho provato a stargli vicino, lui era molto in forma oggi”.

Martin ammette che senza la caduta di Marc Marquez, che lo aveva superato e sembrava averne di più, non sarebbe riuscito a conquistare il bottino pieno di punti: “Sicuramente la mia posizione realista era la seconda, sarei finito secondo felice, però Marc ha fatto quell’errore e ho vinto“.

Come andrà la gara lunga?

Il rider madrileno si dice fiducioso per domani, aveva un buon feeling con pneumatico medio e non dovrebbero esserci problemi di pista umida: “Domani useremo un’altra gomma, quindi sarà un’altra storia. Ieri non ho provato la soft e sono arrivato in gara senza sapere come sarebbe andata, alla fine non mi trovato benissimo con il grip posteriore. Con la media ho fatto undici giri di fila e giravo veramente forte. Sono tranquillo, penso che la media è più costante e stabile per me. La moto diventa più semplice da guidare. Con Marquez così, Bezzecchi in forma, Bagnaia che vorrà essere forte, dovremo spingere. La gara sarà lunga e complicata“.

A inizio sprint ha avuto la moto abbassata fino alla curva 5 a causa dei problemi con i device, ma è stato comunque bravo a rimanere davanti. Martin ha commentato così: “Non sono riuscito a frenare forte alla 1, anche se ho superato Marc, poi ci ho riprovato alla 2 e la moto è rimasta abbassata. Dobbiamo capire per domani, forse dobbiamo cambiare qualcosa. Abbiamo fatto comunque una bella partenza, quello era l’importante“.

Martin “ringrazia” Pasini

L’errore in curva 7 mentre guidava la corsa gli ha provocato un brivido: “L’ho vissuto male, pensavo di cadere. Sapevo che Marquez mi aveva preso il mezzo secondo che avevo e subito mi ha sorpassato“.

Infine, Jorge ha aggiunto un retroscena: “Ho visto Pasini che in studio analizzava l’episodio successo a Joe Roberts e c’erano due punti bagnati, uno all’inizio e uno più grosso che non si vedeva. Ho osservato bene. Ringrazio Paso, mi ha fatto vincere oggi…“.

Foto: Michelin Motorsport