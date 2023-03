Marquez abbatte Oliveira, Aprilia furiosa: “Bruttissimo, va sanzionato”

La gara di Marc Marquez a Portimao è durata meno di tre giri. Infatti, in curva 3 il pilota Honda è arrivato troppo lungo in staccata finendo per toccare Jorge Martin e poi centrando in pieno Miguel Oliveira.

Purtroppo l’otto volte campione del mondo ha rovinato la sua gara e anche quella di altri due colleghi. Se Oliveira è finito a terra assieme a lui (e anche al Centro Medico), invece Martin ha perso posizioni scalando dalla terza alla quindicesima. Un disastro.

MotoGP Portimao, Rivola critica Marquez dopo l’incidente con Oliveira

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, è stato interpellato da Sky Sport MotoGP dopo l’episodio Marquez-Oliveira ed è stato severo nei confronti dello spagnolo: “Ne avevamo parlato stamattina e purtroppo sono stato buon profeta in patria. Non dico che l’incidente si potesse prevenire, però se questi piloti non iniziano ad essere sanzionati faranno sempre quello che vogliono. Sono un bruttissimo esempio per le categorie minori, dove dovrebbero esserci dei piloti sanzionati. Un brutto spettacolo che spero non si ripeta“.

Rivola invoca una sanzione per Marquez, vedremo se arriverà. I tifosi di Oliveira, presenti numerosi sulle tribune del circuito di Portimao, hanno fischiato il pilota del team Repsol Honda per quanto successo. Marc è andato a chiedere scusa sia nel box del team RNF Aprilia sia presso il Centro Medico, dove si trovava il rider portoghese.

Le condizioni fisiche di Oliveira

Antonio Boselli, inviato di Sky Sport MotoGP, ha fatto sapere che Marquez ha comunicato a Razlan Razali di aver avuto un problema con la sua Honda RC213V. Da capire di cosa si sia trattato.

Il team RNF Aprilia ha fatto sapere che Oliveira ha rimediato una contusione nella parte superiore della gamba destra. Fortunatamente non c’è nessuna frattura.

Foto: MotoGP