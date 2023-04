MXGP Svizzera: top 5 per Forato e Adamo in Qualifying Race

Top 5 per Andrea Adamo, con trionfo di Benistant in MX2. In ordine di tempo, poco dopo un ottimo Alberto Forato si prende la P4 in MXGP, con successo di Jorge Prado all’ultimo su Febvre. Si chiudono così le Qualifying Races delle due categorie del Mondiale Motocross, due manche utili per determinare le posizioni di partenza del lunedì. Domani è Pasqua e non si corre, appuntamento rimandato a Pasquetta per vedere chi emergerà nelle due gare e quindi si assicurerà il GP di Svizzera. Intanto ecco come sono andate le manche di qualifica svolte oggi.

MX2: Adamo 5° in rimonta

Partenza piuttosto caotica su una pista condizionata da gocce di pioggia. Non si avvantaggia Adamo fuori dai 10, Ciabatti invece inizialmente sale in top ten, ma non è fortunato e chiude con un ritiro. In questa situazione però emerge su tutti Benistant, volato al comando e letteralmente imprendibile in breve tempo. I 10 punti non sono mai in discussione, la lotta invece è dietro di lui. Adamo realizza una bella rimonta fino a portarsi vicino alla top 4, ma non abbastanza per raggiungerla. È infine 5° al traguardo, davanti a lui ci sono Kay de Wolf, il leader Jago Geerts e Roan Van De Moosdijk.

MXGP: Forato si fa notare!

Lo scatto al via non è meno caotico della MX2, ne approfittano soprattutto Prado, Herlings e Febvre, con Lupino in top 5 per cominciare. Zona che poco dopo raggiunge di nuovo anche Forato, davvero in bella evidenza tra libere e time practice, mentre Guadagnini è fuori dai 10. Febvre però non ci mette poi molto ad avere ragione sia di Herlings che di Prado, tenendo a lungo il comando della manche di qualifica. Ma il leader iridato è d’accordo fino ad un certo punto: proprio alla fine infatti ecco la zampata che beffa Febvre e vale la pole position in Svizzera. Herlings chiude in terza posizione, bravissimo Alberto Forato 4°! Non è giornata invece per il favorito di casa Seewer: parte male ed una caduta complica la sua rimonta.

Motocross GP Svizzera, tutti gli orari di lunedì 10 aprile

Foto: mxgp.com