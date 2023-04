Kyle Ryde primo vincitore del British Superbike 2023

Mancano gli ultimi due Campioni approdati verso lidi mondiali. Non ci saranno nomi “di richiamo” per il grande pubblico, ma la stagione 2023 del British Superbike sul tracciato National (corto) di Silverstone si è aperta con gli elementi distintivi di sempre. Un campionato appassionante e spettacolare, come d’altronde si è potuto evincere da una Gara 1 per palati fini di motociclismo. Nella cosiddetta Bikesocial Sprint Race, per quanto dalla distanza di 3/4 rispetto alle due gare “lunghe” di domani, Kyle Ryde su OMG Racing Yamaha ha avuto ragione di Tommy Bridewell (alla prima uscita con BeerMonster Ducati PBM) soltanto in volata. Al culmine di 22 giri tiratissimi, gran parte dei quali con un plotoncino di 7 piloti in lizza per il primato.

KYLE RYDE APRE IL BRITISH SUPERBIKE 2023

Caduto nel corso del decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali vanificando il suo assalto alla pole, Kyle Ryde in Gara 1 non ha commesso la benché minima sbavatura. Non da meno, gestendo al meglio moto e, soprattutto, gli pneumatici, tenendosi qualcosa nel taschino per il finale. Passato Jason O’Halloran (scivolato al quarto posto finale senza più “gomma“) al 18° dei 22 giri previsti, nel rush conclusivo della contesa ha resistito ad uno scatenato Tommy Bridewell, subito a proprio agio (la pole lo conferma) con la Panigale V4 R di PBM Ducati. Senza più lo scomodo (per quanto amico) compagno di squadra Bradley Ray al box, Ryde quest’anno ha tutte le credenziali per ambire al titolo. Una crescita esponenziale nell’ultimo triennio del BSB, giovando da due anni il passaggio da BMW a Yamaha sempre con i colori OMG Racing.

SUL PODIO UN RITROVATO JOSH BROOKES

Meteora del Mondiale Supersport quando era troppo acerbo per una simile prospettiva di carriera, Ryde centra così la personale quarta vittoria nel British Superbike, confermandosi specialista del layout National di Silverstone. Qui mise infatti a segno una spettacolare doppietta nel 2020 con Buildbase Suzuki, tornando adesso ad una vittoria che gli mancava da Donington National dello scorso anno. Ritrova il podio dopo un burrascoso biennio in PBM Ducati il due volte Campione BSB Josh Brookes, buon terzo con FHO Racing BMW, tornando ad essere combattivo, competitivo ed aggressivo a suo solito. Proprio all’ultimo giro ha avuto ragione di un arrendevole Jason O’Halloran (4°) con Glenn Irwin (BeerMonster Ducati) quinto.

HASLAM SESTO IN RIMONTA

Bella rimonta da parte di Leon Haslam, con l’ufficialissima M 1000 RR di ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team classificatosi sesto, rientrando nel settebello di testa completato da Jack Kennedy, velocissimo con la privata R1 di Mar-Train Racing. Se lo scorso anno Honda aveva calato il tris con Glenn Irwin, quest’anno suo fratello Andrew non è andato oltre l’ottavo posto capeggiando il secondo gruppo a scapito di un ritrovato Danny Kent, tra le note positive di giornata. Domani spazio alle restanti due gare in programma alle 13:30 e 16:30 locali, entrambe da 30 giri ciascuna.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Silverstone National, Classifica Gara 1

1- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 22 giri in 19’43.658

2- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.436

3- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.664

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.867

5- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 2.541

6- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 2.764

7- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 3.244

8- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 8.919

9- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 9.187

10- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 9.307

11- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 9.965

12- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 10.190

13- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 13.393

14- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 15.669

15- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 16.212

16- Tim Neave – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 16.422

17- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 19.662

18- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 19.815

19- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 20.030

20- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 20.651

21- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 22.110

22- Davey Todd – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 22.951

23- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 23.053

24- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 23.201

25- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 32.071

26- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 36.604