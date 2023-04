MotoGP, Jorge Lorenzo “avvisa” Honda: rischia di perdere Marc Marquez

La Honda in MotoGP dipende da Marc Marquez e in questi anni lo si è visto in maniera evidente. Senza di lui, i risultati sono disastrosi e lo scenario non sembra diverso neppure nel 2023, anche se va dato un po’ di tempo ai nuovi arrivati Joan Mir e Alex Rins.

In ogni caso, l’otto volte campione del mondo non ha nascosto il fatto di non essere contento della sua RC213V già nei test. Pur evitando di attaccare in maniera netta HRC e il team, ha fatto chiaramente intendere la sua insoddisfazione. Lui vuole vincere ed è felice solo quando gli viene data una moto per stare davanti. Normale, per ogni pilota è così e a maggior ragione per uno che era abituato a primeggiare.

MotoGP, Honda deve accontentare Marquez

Marquez si aspetta delle risposte precise dalla Honda, che intanto ha fatto provare al collaudatore Stefan Bradl un nuovo telaio Kalex nel recente test a Jerez. Ad Austin, al rientro dall’infortunio subito a Portimao, toccherà al pilota di Cervera testarlo e dire le sue impressioni.

Non si può dire che la casa di Tokio non si stia impegnando per mettere a disposizione una RC213V competitiva, però bisognerà vedere se gli sforzi produrranno i risultati sperati. Marc ha determinate pretese e, se non verrà accontentato, metterà sicuramente in discussione il suo futuro con Honda.

Jorge Lorenzo non esclude l’addio di Marc

Uno che conosce bene Marquez per averlo avuto come rivale e anche come compagno di squadra è Jorge Lorenzo, che in un’intervista a El Larguero su Cadena SER si è così espresso sul suo futuro in Honda: “Se le cose continuano così, non resterà ancora per molto. Gli hanno offerto un contratto di quattro anni, cosa inusuale, e una grossa cifra. Ora le cose sono cambiate e Ducati è molto superiore. Quando arriverà il momento di rinnovare, lui dovrà valutare se vuole avere una moto migliore per vincere altri titoli oppure continuare alle condizioni economiche della Honda. Ovviamente, restare con HRC non significa che non potrà più vincere“.

Marc ha un contratto che scade a fine 2024 e più avanti dovrà fare una scelta importante. C’è già chi ha ipotizzato un passaggio in KTM con la regia della Red Bull. Certamente non mancheranno le richieste all’otto volte iridato, che Lorenzo considera ancora un top rider assoluto: “Probabilmente ha la peggiore Honda da molto tempo, ma vuole dimostrare di poter vincere. Non so se tornerà nella sua versione migliore, ma so che è un animale. Se fisicamente è in forma, è ancora molto veloce e capace di dare il meglio“.

