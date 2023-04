MotoGP, Marc Marquez scontento. Oscar Haro: “Piano Red Bull-KTM”

Marc Marquez è pronto a ritornare in pista dopo aver saltato il weekend di MotoGP in Argentina. Il circuito di Austin potrebbe essere terreno fertile per l’otto volte campione, ma resta da capire se dovrà scontare il doppio Long Lap. Le sue condizioni fisiche sono ottimali, ma dovrà ricevere prima il “fit” dei medici per rimontare in sella alla sua Honda RC-V. Intanto nei box HRC continuano certo malumori latenti secondo Oscar Haro, ex d.s. del team LCR.

La caduta di Bagnaia

A Termas Francesco Bagnaia ha perso l’occasione di racimolare punti preziosi per la classifica. Un errore ci può stare e il Mondiale MotoGP è ancora molto lungo, ma se la Honda dovesse risolvere i problemi tecnici della moto sarà difficile fermare Marc Marquez. Questa la tesi di Oscar Haro intervenuto ai microfoni di Franco Bobbiese nel suo noto programma Sportaction-Paddock TV. “Il problema per Bagnaia è Marquez, questo lo sa bene, ritornerà che mancano ancora 38 gare. L’obiettivo era di fare un gap, perché non potrebbe recuperare 100 punti come fatto con Quartararo. Ha fatto una bella gara, aveva sorpassato Alex Marquez e purtroppo sul bagnato può capitare di cadere, non c’è nulla da rimproverargli“.

Le priorità della Ducati

L’errore di Termas metterà però ulteriore pressione al campione del mondo, anche alla lue della vittoria di Marco Bezzecchi con una Ducati non ufficiale. “Se cade uno come Quartararo può dire che la moto non era pronta, c’erano problemi. Invece Bagnaia corre con altre sette Ducati e devi fare meglio di loro, perché sei pagato per fare meglio di loro. Devi essere intelligente e quando capisci che non ce la fai devi accontentarti – prosegue Oscar Haro -. Certo, avrà Ducati che prossimamente fermerà Bastianini e gli altri, sicuramente nei contratti ha inserito la clausola che la priorità è quella del team factory. Però nelle gare bisogna dare sempre il 120%, vedremo che accadrà ad Austin“.

Prossimi scenari di MotoGP

Marc Marquez è ritornato ad allenarsi in palestra e volerà negli USA per partecipare al GP di Austin, previa approvazione dei medici. Honda ha fatto provare il suo telaio ad Alex Rins e questo potrebbe causare dei mugugni, che vanno ad aggiungersi a quelli esistenti. Potrebbe arrivare il nuovo telaio Kalex testato in questi giorni a Jerez da Stefan Bradl, ma anche su questo argomento sembrano esserci malumori. “Marquez è molto arrabbiato con la Honda e Red Bull sta pensando di portarlo in KTM, mentre Pedro Acosta potrebbe andare con HRC (insieme ad Emilio Alzamora). Dopo la gara che ha fatto Miller e la gara che ha fatto Binder quella moto non è peggiore della Honda. Si parla di questo in Spagna, sarebbe una bella storia“.

Marc Marquez volerà negli Usa

Alex Rins si è detto abbastanza soddisfatto del telaio provato in Argentina, anche se l’idea non rende particolarmente felice la punta di diamante Honda. “Marc è molto geloso della sua squadra e delle sue parti, non penso sia felice che Alex Rins abbia provato il suo telaio… In realtà questo nuovo telaio realizzato dalla Kalex era pronto dall’anno scorso e Marquez non sapeva nulla, di questo è molto dispiaciuto“, conclude Oscar Haro. “L’anno scorso ad Austin aveva ancora il braccio infortunato, è ripartito dall’ultima posizione ed è risalito con una Honda peggiore di quella attuale. La sua intenzione è ritornare in America e mettere pressione a gente come Bagnaia, Quartararo e Bezzecchi“.