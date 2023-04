MotoGP, Marc Marquez pronto per il Texas: “Mi sto riprendendo”

Marc Marquez ritorna ad allenarsi in palestra dopo la caduta di Portimao e l’operazione al primo osso del metacarpo destro. Il campione MotoGP sembra pronto a ritornare in pista per il prossimo appuntamento in Texas. Nei giorni ha festeggiato la pole e il podio di suo fratello Alex in Argentina con una stories su Instagram, nelle ultime ore ha offerto un aggiornamento sul suo recupero fisico.

Marc Marquez pronto per Austin

La frattura al pollice ha costretto il campione della Honda a entrare in sala operatoria subito dopo il GP del Portogallo. Dopo una prolungata assenza dai suoi social network, Marc Marquez ha ripreso le sue interazioni con i fan e ha offerto un aggiornamento sul suo processo di riabilitazione della mano destra. “Si ritorna a lavorare in palestra. Lentamente, ma sicuramente mi sto riprendendo!“, ha commentato l’otto volte iridato, criticato per l’episodio di Portimao. Non solo per avere atterrato Miguel Oliveira durante la gara, ma anche per la sanzione che rischia di non scontare per un errore commesso dai Commissari del Panel FIM MotoGP.

Marc porta una stecca a protezione del pollice destro, come evidenziato dalle foto scattate nell’esclusiva palestra David Lloyd, situata a Madrid. Salvo complicazioni dell’ultimo minuto, si recherà negli Stati Uniti la prossima settimana per partecipare al Gran Premio del Texas, uno dei suoi circuiti preferiti insieme al Sachsenring. Qui il 30enne di Cervera ha vinto per sei stagioni consecutive, dal 2013 al 2018, prima di ottenere l’ennesima vittoria nella stagione MotoGP 2021. Sia Marquez che Honda sanno che il COTA può essere terreno fertile per ritornare subito sul podio. Per questo Alberto Puig sta lottando per l’annullamento del doppio Long Lap Penalty. La Corte d’Appello della MotoGP non si è ancora pronunciata in merito, ma è probabile che la sanzione verrà cancellata.