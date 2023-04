MotoGP, Marc Marquez resterà impunito: l’indiscrezione dalla Spagna

La Corte d’Appello della MotoGP nei prossimi giorni deciderà se convalidare o annullare la sanzione a Marc Marquez. L’errore di “procedura” da parte della Direzione Gara apre una breccia in un vuoto legislativo e questo richiederà un celere intervento da parte della FIM. Nel breve termine, secondo indiscrezioni spagnole, il doppio Long Lap Penalty al campione della Honda potrebbe essere annullato. Del resto ne avevamo accennato nei giorni scorsi anche sulle colonne di Corsedimoto.

Marc Marquez resterà impunito?

Il ricorso presentato dal team potrebbe essere accolto dalla Corte d’appello della MotoGP secondo quanto riferisce ‘AS’. Marc Marquez avrebbe più volte chiesto ai Commissari Sportivi FIM se la sua penalizzazione originale fosse applicabile solo per la gara in Argentina e gli sarebbe stato ripetutamente detto di sì prima di firmare i documenti sanzionatori. Questo è un fattore chiave nel suo caso per far ribaltare l’incombente penalizzazione.

Secondo quanto riferito da ‘AS’ Marc Marquez sapeva che avrebbe saltato l’Argentina a causa dell’infortunio riportato nel suo incidente di Portimao. Quindi avrebbe “beneficiato della goffaggine” della regola dei Commissari Sportivi FIM. La sanzione, rimediata per avere travolto Miguel Oliveira, sarebbe stata emessa quando aveva già confermato che avrebbe saltato la tappa a Termas de Rio Hondo, in quanto doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico alla mano.

Una patata bollente nel paddock della MotoGP

Dopo di che hanno riformulato la notifica in modo che Marquez scontasse il doppio Long Lap Penalty la prossima volta che sarà disponibile per correre. A quel punto la Honda ha presentato ricorso contro la decisione del FIM MotoGP Stewards Panel alla Corte d’Appello della MotoGP. “La sensazione generale” è che Marquez avrà successo con il suo appello, conferma ‘AS’. La decisione del Collegio dei Commissari guidato da Freddie Spencer sembra un gran pasticcio che continuerà a fare discutere il paddock della MotoGP, in particolare i costruttori rivali che non resteranno certo a guardare.

Il FIM Panel ha certamente cercato di preservare lo spirito della sanzione, ma un pilota, o chiunque altro, non può essere punito due volte per la stessa azione. Sul piano legale, Marc ha vinto facilmente la causa, e in Corte d’Appello della MotoGP si tiene conto soprattutto dell’aspetto legale.

Foto: MotoGP.com