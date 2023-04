MotoE test Barcellona, giorno 3: a Spinelli la “gara”, Granado da record

Le MotoE sono ormai più veloci delle Moto3. Il record assoluto del campionato elettrico è stato riscritto costantemente dal primo giorno di test a Barcellona, il record assoluto della Moto3 in 1:47.597 (Rodrigo, 2021) è stato invece superato oggi. Un’ultima giornata di nuovo con Eric Granado che ha messo il turbo, ma è stata l’occasione anche per provare le Ducati V21L in condizioni di gara, con una simulazione apposita dopo le prove di qualifiche di ieri. Ora i test MotoE sono ufficialmente conclusi, la loro prossima volta in pista sarà a Le Mans per il primo round del 2023. Vediamo intanto tutti i tempi di giornata.

MotoE, le prime prove

La giornata si apre sempre con il turno alle 9:00, ma le temperature sono basse. In pista si fa vedere solamente Jordi Torres, autore di un 1:50.709 negli otto giri messi a referto. Il Circuit de Barcelona-Catalunya si anima ben di più in occasione della seconda sessione di test di giornata. I piloti si scaldano per quello che seguirà, la prova più importante di quest’ultima giornata di test.

La gara

Dopo le prove di qualifiche svolte ieri, con la pole virtuale di Mattia Casadei, è il momento anche di provare le Ducati V21L in condizioni di gara. Attorno alle 13:30 scatta infatti la simulazione, che alla fine vede vincitore il rookie Nicholas Spinelli, podio virtuale completato dall’esordiente Randy Krummenacher e dal poleman Casadei.

MotoE, le ultime prove

Seguono poi gli ultimi due turni di test, necessari per sistemare gli ultimi dettagli. È di nuovo Eric Granado il migliore, anzi lima ancora il suo record già stampato nel corso della simulazione di gara!

Prove 4

Prove 5

Foto: MotoE Official