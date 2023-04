MotoE test Barcellona, giorno 2 tra prove di qualifiche e nuovi record

Il primo giorno di test è già stato a passo di record, ma possiamo archiviarlo. Nel secondo giorno i 18 piloti MotoE (oggi è arrivato anche Jordi Torres) e le loro Ducati V21L hanno fatto ancora meglio. Alla fine il migliore è stato di nuovo Eric Granado, ma è stato un martedì dedicato anche alle qualifiche. Nel vero senso della parola, visto che a metà giornata i piloti hanno dato vita a Q1 e Q2, realizzando così una prima simulazione di ciò che avverrà nel round mondiale del prossimo settembre. Tutti i tempi di giornata.

MotoE, i primi turni

Si comincia lentamente, la prima sessione alle 9 del mattino vede solamente tre piloti in azione. Attività invece ben più evidente nel secondo turno odierno, ma per il momento il nuovo record ufficioso della pista rimane ben lontano, saldamente nelle mani di Granado. Per il momento appunto, in seguito la situazione cambierà molto.

Prove 1

Prove 2

Test di qualifica

Secondo giorno differente per i ragazzi della MotoE. Salta il terzo turno di test, per un motivo: dopo le 13 infatti s’è svolta anche una prova di qualifica con Q1 e Q2, partendo dai tempi registrati nella prima giornata. Un test importante sia perché sarà la prima volta a Barcellona dal 2021, sia perché si tratta delle prime “qualifiche” per le Ducati V21L. Krummenacher e Pons sono stati i due piloti che in Q1 hanno ottenuto l’accesso al turno successivo, per poi scatenare la battaglia per la “pole”. Mattia Casadei si prende la doppia soddisfazione del nuovo record assoluto e dell’ipotetica prima casella, con Hector Garzo e Nicholas Spinelli a completare la prima fila virtuale.

Q1

Q2

MotoE, le ultime sessioni

La giornata riprende poi con i due turni di test rimasti. Proprio in questo momento della giornata arriva il nuovo record del circuito, già riscritto in precedenza da Casadei e limato ancora da Eric Granado. Il brasiliano di LCR è il primo e finora unico ad infrangere la barriera di 1:48. Manca ancora un giorno di test per la MotoE, aspettiamoci altri tempi da record!

Prove 4

Prove 5

