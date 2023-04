F1, a Imola nuovo format delle Qualifiche: l’annuncio di Pirelli

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna sarà l’occasione per vedere debuttare una novità importante nel format delle Qualifiche della F1. È stata la Pirelli, fornitrice unica delle gomme del campionato, a ufficializzare l’esperimento previsto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per la giornata di sabato 20 maggio.

Nello specifico, i piloti potranno utilizzare in ciascuna sessione una sola mescola di pneumatici. In Q1 dovranno montare la Hard, in Q2 la Medium e in Q3 la Soft. Questo sistema viene definito Alternative Tyre Allocation e verrà sperimentato anche in occasione di un altro GP, ancora da comunicare.

F1, a Imola meno gomme per i piloti

Con il nuovo format i team avranno a disposizione 11 set di gomme. Solitamente sono 13: 2 Hard, 3 Medium e 8 Soft. Come spiegato da Motorsport.com, a Imola disporranno di 3 Hard, 4 Medium e 4 Soft da gestire nell’arco del fine settimana. In questo modo vengono risparmiati 2 set di pneumatici. Pirelli e F1 per il futuro puntano a ottimizzare quanto più possibile il trasporto di materiali e il numero di gomme usate durante i weekend.

Max Verstappen si era detto dubbioso su questo format per un discorso legato alle temperature. Se dovessero essere troppo basse, potrebbe essere problematico guidare con gomme a mescola dura. Vedremo come andrà l’esperimento e quali saranno poi i commenti.

Pirelli annuncia le mescole per il GP

Pirelli ha anche ufficializzato che in occasione del GP dell’Emilia-Romagna 2023 è prevista una selezione di mescole più morbida rispetto a quella dello scorso anno. Le scuderie avranno a disposizione la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft. La decisione è stata presa dopo aver constatato il basso consumo del 2022, quando venne scelto il tris C2-C3-C4.

A Imola ci sarà pure il debutto delle nuove Cinturato Blue Full Wet. Si tratta dei primi pneumatici da bagnato Pirelli che possono essere usati senza essere prima riscaldati dalle termocoperte.

