MotoGP, Marc Marquez enigmatico: “Il futuro non è chiaro”

Due podi nelle ultime due Sprint, tanta sfortuna nelle ultime due gare. A Portimao Marc Marquez finisce sull’asfalto dopo un sorpasso un po’ azzardato da parte di Pecco Bagnaia, in Texas un problema al freno lo costringe al ritiro mentre era in testa. A Jerez il sei volte campione della MotoGP non vuole sbagliare, davanti al pubblico di casa sarà fondamentale continuare la sua progressione ascendente con la Ducati Desmosedici GP23 del team Gresini. Intanto nelle prime prove è andato forte: secondo tempo, in coda al fratello Alex (qui cronaca e classifica)

Marquez a Jerez per il riscatto

Nonostante non sia ancora il grande favorito nella corsa al Mondiale, cresce di giorno in giorno l’interesse intorno all’ex pilota della Honda. In ballo non ci sono soltanto i risultati in pista, ma anche gli scenari futuri in vista del prossimo anno. Regna grande ottimismo intorno al fuoriclasse di Cervera, ma la matematica non è un’opinione e i punti in classifica sono il giudice supremo. “La gente dice che sto andando forte, ma sono reduce da due zeri, le cose stanno così“. Parole che racchiudono lo stato d’animo di Marc Marquez, diviso tra determinazione e umiltà, voglia di ritornare ad essere il numero uno e consapevolezza che i tempi d’oro saranno difficili da ripetere.

Modifiche tecniche e futuro

Dopo il problema tecnico accusato ad Austin in casa Gresini si sono rimboccati subito le maniche. Da Jerez cambierà la leva del freno, un po’ simile a quella che aveva sulla Honda RC-V, affinché certe anomalie non si ripetano più. “Io uso una leva un po’ speciale che avevo già sulla Honda, ma qui dobbiamo fare delle modifiche. In Ducati stanno lavorando duro per riuscirci, ma so anche che dovrò lavorare sulla mia guida“, ha sottolineato il fenomeno catalano. “Sì, ho la velocità, ma serve consistenza, ci deve essere il fuoco per tutto il fine settimana e fuochi improvvisi qua e là“.

Senza risultati sarà difficile ambire ad una Ducati ufficiale per la prossima stagione MotoGP, anche se il mercato piloti potrebbe riservare grandi sorprese e colpi di scena. “Il futuro? Non è chiaro, ovviamente vorrei una moto ufficiale. Quest’anno è stato un anno super speciale perché vengo da anni difficili. Non ho contatti con nessuno, devo solo essere veloce. Da qui inizieranno i contatti, poi Le Mans e il Mugello“, ha chiarito Marc Marquez.

