MotoGP Jerez, Libere 1: i Marquez al top, Acosta studia Pedrosa

L’aveva anticipato e non ha perso tempo: Pedro Acosta subito in coda a Dani Pedrosa, determinato ad apprendere quanto più possibile dal tester e wild card di questo GP di Spagna. È una delle immagini che ci lasciano le prime prove libere MotoGP, chiude con Alex (unico con gomma soft nuova al posteriore alla fine) e Marc Marquez in vetta alla classifica dei tempi, seguiti da Maverick Vinales. Ecco com’è andata la prima sessione della classe regina a Jerez.

GP Spagna, tutti gli orari del round a Jerez

MotoGP, Prove Libere 1

Ben tre wild card presenti in questo GP di Spagna, tutti collaudatori: Dani Pedrosa per KTM, Lorenzo Savadori per Aprilia, Stefan Bradl per Honda. Quest’ultimo con una RC-V 2024 aggiornata dopo gli ultimi test svolti di recente, con la speranza che inizino a dare qualche risposta ai quattro piloti HRC… Anche se non parte benissimo il weekend di Zarco, scivolato alla curva Aspar.

Marc Marquez intanto, da subito con una nuova leva del freno, a mezz’ora dalla fine è volato al comando della classifica, seguito dal fratello Alex. Pedrosa, pur impegnato in prove aerodinamiche sulla sua RC16, si mantiene saldamente in top 10. Nei minuti finali si registra un secondo incidente, una scivolata per Augusto Fernandez alla curva 2, senza conseguenze. L’ultimo attacco premia Alex Marquez, il solo in azione alla fine con la doppia morbida nuova (tutti gli altri hanno optato per soft-media) e volato al comando davanti al fratello Marc ed a Maverick Vinales.

MotoGP, la classifica

I settori di riferimento

Foto: motogp.com