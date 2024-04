Una wild card che, come l’anno scorso è già argomento di grande interesse. Dani Pedrosa si prepara per il GP di Spagna, sua prima (unica?) wild card nel Mondiale MotoGP 2024 su un tracciato da sempre a lui favorevole, oltre ai test svolti di recente. Dove può arrivare? L’anno scorso ha dimostrato di essere ancora molto veloce, nonostante sia presente solo per lavorare allo sviluppo della KTM. La doppia top ten del GP 2023 però parla da sé…

“Stiamo provando qualcosa di diverso”

“Ci godremo il fine settimana e cercheremo di trarre tutte le conclusioni possibili.” Così Dani Pedrosa si presenta nel giovedì a Jerez, ovvero alla vigilia delle prime prove MotoGP sul tracciato andaluso. Ricordiamo che lunedì sarà giornata unica di test per i piloti ufficiali, ogni dato raccolto dal collaudatore spagnolo potrà tornare utile per il quartetto KTM/GASGAS. “Stiamo provando alcune cose diverse sulla moto” ha dichiarato, come riportano i colleghi di Motosan. “Visivamente si può notare che la moto è differente. L’anno scorso abbiamo svolto un buon lavoro e questo ci ha permesso di essere un po’ più avanti.”

Acosta già vincitore in MotoGP?

Brad Binder, finora uomo di punta KTM, non è partito benissimo in questo 2024, al contrario invece dell’esplosivo rookie Pedro Acosta. Dani Pedrosa non nasconde la curiosità per il GP Jerez. “Nei test abbiamo girato un po’ assieme” ha ricordato. “Lui mi ha seguito per qualche giro, io però non ho avuto l’occasione di guardarlo per un problema alla moto. Spero capiti.” Lo vede già in grado di conquistare quella che sarebbe una storica vittoria in MotoGP? “Non so rispondere, ma data la sua progressione sarebbe possibile, perché no.”

Foto: KTM Images/Polarity Photo