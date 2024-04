Superbike: Dominique Aegerter “Età e nazionalità non mi aiutano”

Dominique Aegerter non riesce a decollare e il suo futuro è un’incognita. Dopo aver terminato positivamente il 2023, quest’anno non sta ancora brillando. Durante l’inverno ha avuto dei problemi di salute che lo hanno costretto a saltare i test pre-campionato. In questo momento è decimo nella classifica generale del Mondiale Superbike. In un’intervista rilasciata a Motorsport-Total.com emerge una lieve preoccupazione per gli scenari futuri.

“Purtroppo non so cosa succederà – spiega il pilota svizzero – Il mio contratto con Yamaha scade a fine stagione. Naturalmente mi piacerebbe continuare a correre nel Campionato Mondiale Superbike, preferibilmente con un team e una moto competitiva. Stiamo andando bene ma non sono nella condizione di poter scegliere dove guidare. Le prestazioni sono troppo deboli per questo”.

I risultati ad oggi non sono eccezionali ma Dominique Aegerter ritiene che ci siano sono altri fattori che potrebbero giocare a suo favore “La mia età e la mia nazionalità non rendono le cose più facili. Sono svizzero: qui ci sono meno sponsor e c’è meno visibilità. Un altro punto è l’età. A 33 anni è difficile e bisogna dimostrare veramente delle grandissime prestazioni se si vuole sperare di andare in una squadra ufficiale. Non ho mai avuto questa possibilità, nemmeno dopo aver vinto due titoli iridati in Supersport”.

Il suo fratello – manager ha già sondato il terreno e alcune porte potrebbero aprirsi, non solo nel Mondiale Superbike. Dominique Aergerter però non pare interessato all’Endurance “No, non è un’opzione. Voglio restare in questo paddock e ci saranno sicuramente delle squadre interessate”.

Foto social