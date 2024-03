Il 2024 è iniziato in salita per Dominique Aegerter, debilitato da un’infezione virale che lo ha costretto a saltare i test (leggi qui). Il trentatreenne svizzero ha comunque gareggiato a Phillip Island centrando la zona punti in tutte tre le gare e dunque si presenta al primo round europeo da settimo nella classifica generale del Mondiale Superbike. Nei test della settimana scorsa non ha brillato però è convinto di poter fare bene. A livello fisico non è ancora al cento per cento.

“Sono pronto per le gare e mi sento molto più in forma che in Australia – dice Dominique Aegerter – però mi ci vorrà ancora un po’ tempo prima di tornare al top. Negli ultimi giorni mi sono allenato bene qui in Spagna e sto continuando a recuperare. I test di Barcellona della scorsa settimana ci hanno fornito dati importanti per il weekend di gara. Speriamo che il tempo rimanga stabile e bello, perché al momento è prevista un po’ di pioggia per sabato e domenica. La pista di Barcellona mi piace”.

Dominique Aegerter punta alla top 6.

“Cercheremo di entrare nelle prime due file della griglia in qualifica. Durante i test abbiamo anche provato le partenze e siamo riusciti a migliorare: questo è sicuramente positivo. Tuttavia le gare saranno molto lunghe, perché anche Barcellona è una pista che mette a dura prova la gomma posteriore.

Sarà importante essere costanti per 20 giri. Per me sarebbe un week-end eccezionale se potessimo finire tutte le gare tra i primi sei. Il potenziale per raggiungere l’obiettivo c’è. Barcellona è la prima tappa europea quindi ci saranno alcuni miei sponsor, tifosi lì con mio fratello e voglio godermi questo fine settimana”.

Foto Domi77