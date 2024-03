MotoGP, l’ottovolante di Portimao ti attende: il programma del GP

Un fine settimana sul “ottovolante” o sulle “montagne russe”: questi i soprannomi assegnati all’adrenalinico circuito di Portimao, chiamato anche quest’anno ad ospitare il Motomondiale. Con la novità però della MotoE, che dopo i test si prepara al debutto stagionale proprio sulla pista portoghese. Per MotoGP, Moto2 e Moto3 si tratta invece del secondo evento dell’anno, tra chi vuole confermarsi, chi mira più in alto e chi invece deve proprio riscattarsi dopo un inizio col piede sbagliato. Chi sarà il migliore delle quattro categorie all’Autodromo do Algarve? Di seguito tutta la programmazione del GP per l’Italia (c’è un’ora di differenza con Portimao): diretta integrale su motogp.com, Sky Sport MotoGP, NowTV e SkyGo. GP invece sempre in “semidifferita” su TV8: qualifiche e MotoGP Sprint del sabato saranno in diretta, prevista la differita invece per le tre gare di domenica.

Moto2 e Moto3, le scelte Pirelli per la seconda sfida del Mondiale 2024

GP Portimao, il programma Sky Sport

Venerdì 22 marzo

9:30-9:45 MotoE Prove 1

10:00-10:35 Moto3 Prove Libere

10:50-11:30 Moto2 Prove Libere

11:45-12:30 MotoGP Prove Libere 1

13:35-13:50 MotoE Prove 2

14:15-14:50 Moto3 Prove Libere 1

15:05-15:45 Moto2 Prove Libere 1

16:00-17:00 MotoGP Prove

18:00-18:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 23 marzo

9:40-10:10 Moto3 Prove Libere 3

10:25-10:55 Moto2 Prove Libere 3

11:10-11:40 MotoGP Prove Libere 3

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:15 MotoE Gara 1 – 7 giri

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

17:10 MotoE Gara 2 – 7 giri

Domenica 24 marzo

10:40-10:50 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara – 19 giri

13:15 Moto2 Gara – 21 giri

15:00 MotoGP Gara – 25 giri

La programmazione TV8

Sabato 23 marzo in diretta

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:15 MotoE Gara 1

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

17:10 MotoE Gara 2

Domenica 24 marzo in differita

17:15 Moto3 Gara

18:30 Moto2 Gara

20:15 MotoGP Gara

Foto: American Racing Team