Superbike, un virus ferma Dominique Aegerter nei test invernali

Dominique Aegerter non sta bene. Due giorni fa si è sottoposto a dei controlli all’ospedale di Jerez per una serie di sintomi tra cui affaticamento, mal di gola, mal di testa e dolori muscolari. Ha fatto tutti gli esami e gli è stata diagnostica un’infezione virale. Nulla di grave ma non ha potuto partecipare alla due giorni di test assieme agli altri piloti del Mondiale Superbike. Purtroppo dovrà saltare anche quelli della settimana prossima in Portogallo. Lo ha scritto lui stesso sui social pubblicando anche una foto in bianco e nero, specchio del suo stato d’animo.

Il messaggio di Dominique Aegerter sui social

“Sono stato costretto a perdere il primo test della stagione 2024 a Jerez, dopo aver ricevuto una diagnosi di infezione virale all’arrivo al circuito di Jerez . Mancherò anche la due giorni di Portimao la prossima settimana. Il medico mi ha consigliato di tornare a casa in Svizzera e concentrarmi pienamente sulla mia ripresa in vista della gara di apertura in Australia, in programma tra un mese”.

La sorte continua ad accanirsi contro Dominique Aegerter che già l’anno scorso era stato frenato da una lunga serie di problemi fisici. Durante l’inverno si era allenato al meglio ed era prontissimo per iniziare il 2024 alla grande invece ancora uno stop. Ora l’essenziale è che riesca a tornare in forma per la trasferta di Phillip Island ma chiaramente questa battuta d’arresto non ci voleva proprio. A Jerez a portare avanti il lavoro del team, GRT Yamaha ci ha pensato il suo compagno di squadra Remy Gardner che ha percorso complessivamente 159 giri con un best-lap in 1’38″871.

Foto WorldSBK