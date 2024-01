Doveva rappresentare la nuova speranza Honda per il British Superbike, ma qualcosa è andato storto. Tom Neave, artefice del primo titolo vinto dalla nuova CBR 1000RR-R oltremanica (la Superstock 1000 britannica nel 2021), dopo un paio di stagioni difficili con Honda Racing UK nel BSB cambierà moto e squadra per la stagione 2024, passando dal rosso Honda al verde Kawasaki.

GR MOTOSPORT RADDOPPIA NEL BRITISH SUPERBIKE

Il 28enne del Lincolnshire ha infatti trovato l’accordo con il team GR MotoSport Kawasaki andando ad affiancare il già annunciato (e riconfermato) Storm Stacey. Per la struttura di Brent Gladwin sarà la prima volta in diverse stagioni in cui schiererà due piloti nel BSB, seppur con livree e sponsor differenti. Stacey iscritto sotto le insegne LKQ Euro Car Parts Kawasaki, Neave con i colori STAUFF Fluid Power Kawasaki.

LA VOGLIA DI RISCATTO DI TOM NEAVE

Fratello gemello di Tim, Tom Neave nelle 72 gare finora disputate nel BSB ha raccolto un settimo posto quale miglior risultato. Chiaramente il target sarà quello di avvicinare sempre più il gruppo di riferimento della serie nell’arco del 2024. “Sono felice di entrar a far parte del team GR MotoSport e di correre con una Kawasaki ZX-10RR Superbike in questa stagione“, ha ammesso Tom Neave. “Brent mi propose questa opportunità sul finire del 2023 e l’ho accettata senza pensarci due volte. Per me questo rappresenta un nuovo capitolo della mia carriera agonistica: cambiar moto e squadra era quello che ci voleva per ritrovare le motivazioni e compiere lo step successivo nel BSB“.

ASPETTANDO LA KAWASAKI SUPERBIKE

Da regolamento Tom Neave non potrà provare la Kawasaki Ninja ZX-10RR Superbike fino al prossimo mese di marzo. Nel frattempo ha già avuto modo di ambientarsi con la sua nuova realtà provando una ZX-10RR in configurazione Superstock a Portimao.