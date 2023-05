Dalla Svizzera alla Repubblica di San Marino per essere in gran forma a Misano e nel resto della stagione. Dominique Aegerter è stato operato presso la Nova Clinic. Tra i medici presenti anche Michele Zaza della Clinica Mobile, sempre presente in Superbike. Dominique ha postato le foto dell’intervento direttamente sulla sua pagina Facebook.

“Come molti piloti anche io ho lottato con il dolore all’avambraccio – scrive Dominique Aegerter sui social– Dopo tante terapie diverse ho deciso di farmi operare. Per fortuna è andato tutto bene!“.

Nonostante i problemi all’avambraccio, il campione svizzero si è espresso ad alti livelli nei primi quattro round del Mondiale Superbike con la Yamaha GRT. Attualmente è sesto in classifica mondiale e secondo tra gli Indipendent. Nelle prove è sempre stato veloce, in gara gli è mancato ancora qualcosa e non è ancora riuscito a salire sul podio ma ha dimostrato un gran potenziale. Tanti nel paddock lo vedono come uno tra i favoriti nella corsa alla sella di Toprak Razgatlıoğlu nel team ufficiale. Con GRT si trova benissimo ma chiaramente gli piacerebbe correre nel team interno. I suoi tifosi stanno già sognando. Chissà se con l’intervento all’avambraccio riuscirà ad andare ancora meglio. Gli manca veramente poco per fare un ulteriore step e lottare costantemente per le prime posizioni.

Prossima fermata Misano

Il Mondiale Superbike riprende il 2-4 giugno sul tracciato di Misano. Sarà un appuntamento per Aegerter e tutto il team GRT, anche per varie iniziative promozionali che vedranno al centro la formazione di Mirco Giansanti e Filippo Conti. Il pilota svizzero sarà sotto i riflettori.

Foto Facebook Dominique Aegerter

