MotoGP, Pedro Acosta: “Dani Pedrosa, un rivale più che un aiuto!”

Pedro Acosta si prepara a vivere il primo GP di casa da pilota MotoGP. Indubbiamente sarà uno degli osservati speciali per il pubblico spagnolo, non serve spiegare perché dopo la partenza da urlo nella sua stagione da rookie in classe regina. Il pilota GASGAS Tech3 non vuole lasciarsi distrarre, ma tiene i piedi ben saldi per terra e pensa solo ai prossimi passi da compiere. Non mancano poi lodi e parole di ammirazione per Dani Pedrosa, collaudatore KTM schierato come wild card in questo GP. Un ‘rivale in più’ da cui Acosta vuole imparare tutto il possibile.

Primo GP Jerez in MotoGP

“L’anno scorso le KTM qui sono andate bene, anche Pedrosa da wild card, e hanno fatto dei test anche con Espargaro.” Pedro Acosta si prepara quindi per un nuovo banco di prova importante in sella alla RC16, una “moto del gruppo Pierer colorata di rosso”, come l’ha definita simpaticamente. Ma ci tiene a sottolineare come il suo processo di apprendistato sia ancora lungo. “Ora è un bel momento, ma è facile che arrivi un momento peggiore” ha dichiarato. “Ogni giorno guardo quello che fanno gli altri e cerco di imparare il più possibile da loro. Ti senti forte quando la moto funziona bene, ma vedremo come funzionerò io.”

Come rimanere coi piedi per terra

Cosa gli manca in particolare? “Siamo competitivi in frenata, dobbiamo migliorare invece in uscita di curva, al momento il mio punto debole.” Da domani si fa sul serio. “Per me i venerdì sono i più difficili per ora” ha spiegato il rookie MotoGP. “Devo capire la moto, le gomme, il circuito… Dobbiamo stare calmi e coi piedi per terra.” Com’era prevedibile è diventato presto uno dei protagonisti della MotoGP, ma Acosta non si lascia distrarre. Come ci riesce? Lo svela lui stesso: “Dopo ogni gara sono a casa, guardo i pescatori, vedo la vita reale, come lavora la gente… Ti aiuta a rimanere coi piedi per terra.”

Dani Pedrosa

In questa occasione ci saranno ben cinque KTM. “Dobbiamo pensare che c’è una wild card chiamata Dani Pedrosa: sarà un rivale in più, più che un aiuto” ha scherzato Pedro Acosta. “Sarà molto bello girare con lui.” Se Pedrosa ha detto già grandi cose di lui, il rookie MotoGP non è da meno sul tester KTM. “È importante stare a sentire Dani vista la sua esperienza, ma anche se non si parla di MotoGP si può sempre imparare qualcosa” ha sottolineato, ribadendo che non perderà occasione per girare dietro di lui. “Sappiamo quant’è veloce e quanta esperienza ha in MotoGP. Quando parli con lui non è una persona normale, nella sua testa c’è una grande storia. Ho molte più cose da imparare io da lui che lui da me.”

Foto: GASGAS Tech3