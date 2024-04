La passione per il motociclismo e, nello specifico, per il Mondiale Superbike in Turchia non è mai scemata. Giocoforza tra gli “sport nazionali” in virtù del ruolo e dell’apporto di Kenan Sofuoglu (anche per le sue cariche “istituzionali“), l’ascesa, la riconferma ed i successi continui di Toprak Razgatlioglu hanno poi fatto il resto. Il 2013, anno in cui l’Istanbul Park ospitò il mondiale delle derivate, risulta fin troppo lontano: in sostanza i tempi sono maturi per abbozzare un nuovo tentativo.

BOOM SUPERBIKE IN TURCHIA

Fregiarsi di un fenomeno del calibro di Toprak Razgatlioglu non è da tutti. La Turchia, seguendo le sue gesta e la scalata mondiale del 2021, nuovamente si è appassionata alla Superbike. In maniera esponenziale: ben più rispetto al pienone di pubblico che assistette alla trionfale affermazione in casa dello stesso Sofuoglu a Istanbul nel 2013. Le gare, trasmesse oltretutto da Red Bull TV, oggi hanno un seguito esorbitante, con il pubblico coinvolto nel tifare e sostenere il beniamino Toprak in questa sua nuova sfida con BMW Motorrad.

SI SOGNA UN RITORNO DELLA SBK

Recentemente, nel pieno dell’emergenza pandemica, il rinnovato Istanbul Park ha persino ospitato la Formula 1 (biennio 2020-2021). Nei mesi scorsi già si è parlato di un potenziale ritorno della Superbike su questi lidi, ma come sempre tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. Di sicuro, oggi, un mare di passione turca al seguito di questo campionato che non può passare inosservato…