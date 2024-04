I risultati degli ultimi anni autorizzano a pensare che Francesco Bagnaia sarà uno dei favoriti nel weekend MotoGP a Jerez. Si tratta di una pista che gli piace molto, ci ha vinto sia nel 2022 sia nel 2023 e punterà a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. In classifica generale ha 30 punti meno del leader Jorge Martin, vuole ridurre questo divario.

MotoGP Jerez, le aspettative di Bagnaia

A Portimao e ad Austin ha raccolto meno di quanto si aspettasse, il pilota ufficiale Ducati è fiducioso di poter fare bene in Spagna: “Sono sempre felice di correre qui, è uno dei miei weekend di gara preferiti. Penso che potremo essere competitivo, come negli ultimi anni. Ora stiamo affrontando alcuni problemi che mi stanno un po’ rallentando, ma sono abbastanza sicuro che potremo fare un passo avanti dopo quanto abbiamo capito ad Austin“.

La Ducati Desmosedici GP24 sta creando qualche grattacapo a Pecco e a Jorge Martin, che soffrono per alcune vibrazioni che entrambi sperano di non avere a Jerez: “Michele Pirro aveva fatto dei test qui non tanto tempo fa – spiega Bagnaia – e non si era lamentato del chattering, quindi vedremo… Su questa pista dovremmo avere tanta aderenza, anche se non come in Qatar, e penso che la nostra moto si adatti bene a queste caratteristiche. Spero che sarà così“.

Il tre volte campione del mondo è stato interpellato su cosa possa fare alla guida per limitare il problema di vibrazioni che lo sta infastidendo: “Aspettare finché non finisce… È qualcosa di difficile, perché non è un vero e proprio chattering. È più una vibrazione che arriva dal posteriore e sembra che derivi dalla nuova gomma, perché la costruzione è diversa. Complicato prevederla, perché a volte la senti da un lato e a volte da un altro. Bisogna cercare di evitarlo facendo meno velocità in curva o delle cose diverse“.

Aprilia e feeling da migliorare con la Ducati

Massimo Rivola ha dichiarato che l’Aprilia è in questo momento la moto migliore della MotoGP. Bagnaia ha commentato così: “Se lo chiedete a Dall’Igna, lui dirà che è la Ducati la migliore. Comunque da fuori sembra che Aprilia abbia trovato un buon equilibrio. Non hanno tantissima velocità in rettilineo, però hanno molta aderenza e stabilità“.

A Pecco è stato anche domandato che voto dà al suo feeling con la moto: “In Qatar 10 – risponde – e a Portimao e Austin 6. Abbiamo ancora del margine e del lavoro da fare. Ho piena fiducia nel team, lavorando assieme possiamo tornare grandi e al nostro livello. È una questione di tempo. Nel weekend proveremo qualcosa di differente e anche nel test di lunedì abbiamo programmato di provare di diverse cose, perché ora come ora la nostra situazione non è migliore. Dobbiamo progredire“.

Foto: Ducati Corse