A Bridewell e Ducati la prima pole del British Superbike 2023

Dopo aver trascorso quattro anni e mezzo nel British Superbike con il team Moto Rapido, alla prima uscita in un weekend di gara sotto le insegne del team BeerMonster Ducati di Paul Bird si assicura la pole position. Di questo è stato capace Tommy Bridewell, primo poleman del BSB 2023, trovando nel decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali un buon giro in 52″931 in sella alla Ducati Panigale V4 R. Una brillante prestazione per TB46 in una sessione “infuocata” (nel senso letterale del termine: ci torneremo), per una prima fila di Gara 1 in programma questo pomeriggio alle 16:30 locali che accoglierà anche Yamaha e BMW rispettivamente con Kyle Ryde e Josh Brookes.

TB46 TORNA IN POLE NEL BRITISH SUPERBIKE

Conoscitore della Ducati Panigale V4 R sin dal debutto agonistico del 2019, Tommy Bridewell al passaggio in Paul Bird Motorsport si è subito sentito a casa. Non propriamente specialista del time attack, si è garantito a Silverstone National una pole che gli mancava da Oulton Park 2021, penultimo atto di una stagione dove concluse al secondo posto in campionato.

RYDE IN PRIMA FILA CON CADUTA

Ducati ben figura anche con Glenn Irwin quinto e Christian Iddon nono, lasciando il team Campione in carica OMG Racing Yamaha a 28 millesimi dalla pole con Kyle Ryde. “Youth“, proprio nel finale, è incappato in una scivolata senza conseguenze alla Brooklands, anticipato pochi minuti prima dal compagno di squadra Ryan Vickers (12°) all’ingresso del Complex. Il #77 si è comunque garantito un posto in prima fila per Gara 1 insieme a Josh Brookes, al quale altresì è giovato e non poco il rigenerante passaggio da PBM Ducati a FHO Racing BMW.

LA KAWASAKI DI STORM STACEY IN FIAMME

Se Jason O’Halloran è quarto, uno scatenato Jack Kennedy settimo con Leon Haslam inaspettatamente decimo dopo prove da protagonista, il Q2 è stato inframezzato da una bandiera rossa esposta per la Kawasaki Ninja ZX-10RR #79 di Storm Stacey in fiamme. Nel senso letterale del termine ed in piena percorrenza della Woodcote, tanto da costringere il giovane portacolori GR MotoSport ad abbandonarla in corsa. Per fortuna nessuna conseguenza per lui, soltanto un grande spavento in vista di Gara 1 del British Superbike in programma alle 16:30 locali, le 17:30 italiane.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Silverstone National, Classifica eBay Qualifying (Q2)

1- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 52.931

2- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.028

3- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.109

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.154

5- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.173

6- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.310

7- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 0.330

8- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.355

9- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.357

10- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.364

11- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.368

12- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.422

13- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.509

14- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.581

15- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.613

16- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.723

17- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.807

18- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.278

