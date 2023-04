Nel British Superbike 0″040 tra O’Halloran e Haslam

Il layout National di Silverstone di soli 2.640 metri è particolarmente invitante alla bagarre ed a distacchi contenuti, ma nel British Superbike questo è, di fatto, la consuetudine. Al termine della seconda sessione di prove libere i primi 22 piloti sono racchiusi nello spazio di meno di 1″, la coppia di testa addirittura in soli 40 millesimi. Jason O’Halloran, a detta di molti il principale pretendente alla conquista del titolo, in 53″243 si è appropriato del miglior tempo, per quanto a soli 4 centesimi figura un Leon Haslam al quale giova e non poco il passaggio a BMW.

LOTTA SERRATA NEL BRITISH SUPERBIKE

Senza gli ultimi due Campioni della serie, il BSB 2023 vive sull’incertezza inerente i valori in campo. A maggior ragione alla luce in una pre-season dove, a causa della pioggia, si è girato poco (e male). Dal 2020 in McAMS Yamaha, Jason O’Halloran non ha evidentemente problemi di affiatamento con moto e squadra, tanto da primeggiare nelle seconde libere su un tracciato congeniale alla sua R1. Tutt’altro discorso per Leon Haslam, già competitivo alla seconda effettiva uscita su pista asciutta con la M 1000 RR schierata dal ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team, candidandosi ad un 2023 di tutt’altro spessore rispetto ad un opaco 2022.

DUCATI ALL’ASSALTO DELLA SUPERBIKE BRITANNICA

Aspettando le qualifiche ufficiali e la disputa di Gara 1 in programma domani, le Ducati sembrano aver rialzato la testa. Christian Iddon (Moto Rapido) quinto precede nell’ordine la coppia BeerMonster PBM formata da Tommy Bridewell e Glenn Irwin. Il trio Ducatista si ritrova altresì preceduto da Kyle Ryde (3° con OMG Yamaha) e Josh Brookes, definitivamente ritrovato in questa sua nuova avventura con FHO Racing BMW.

IRWIN E VICKERS A TERRA

La sessione è stata inframezzata dall’esposizione di una bandiera rossa per la caduta alla Maggotts di Andrew Irwin (tornato in Honda), seguito da un analogo episodio nel finale alla Becketts con Ryan Vickers (OMG Yamaha) coinvolto. Per entrambi nessuna conseguenza fisica, anche se il secondo sarà costretto a passare domani per il Q1, oltretutto con lo stesso crono al millesimo dell’ultimo qualificato diretto al Q2 Peter Hickman. Anche questo è il BSB…

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Silverstone National, Classifica Prove Libere 1+2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 53.243

2- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.040

3- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.146

4- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.227

5- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.237

6- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.255

7- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.395

8- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.311

9- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.321

10- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 0.355

11- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.443

12- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.495

13- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.495

14- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 0.502

15- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.658

16- Davey Todd – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 0.663

17- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.679

18- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.711

19- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 0.753

20- Tim Neave – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.859

21- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.870

22- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.959

23- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.006

24- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.042

25- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.044

26- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.060

27- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.136

28- Luke Hopkins – NP Motorcycles – Kawasaki ZX-10RR – + 2.861