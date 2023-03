Leon Haslam nel BSB con colori da Mondiale Superbike

A distanza di 11 anni, Leon Haslam torna in sella ad una BMW. Lo farà nel British Superbike, ma con un progetto che, a tutti gli effetti, sembra più da Mondiale. Supporto della casa madre in primis, senza farsi mancare persino i medesimi colori della squadra ufficiale dell’Elica impegnata nel WorldSBK. Sotto le insegne di BMW Motorrad ROKiT British Superbike Team, “Pocket Rocket” rilancia la sfida.

IL 2023 DI LEON HASLAM NEL BRITISH SUPERBIKE

Come riportato nei giorni scorsi, Leon Haslam, ha definito in prima persona un accordo diretto con BMW Motorrad per andare a caccia del titolo BSB. Già pilota ufficiale di Monaco nel biennio 2011-2012, il vice-iridato 2010 si è costruito una struttura attorno a sé, trovando l’intesa con BMW Motorrad per un progetto “pluriennale”.

ROKiT TITLE SPONSOR COME NEL MONDIALE

A sancire in tocco di ufficialità a questo ambizioso programma sportivo è la presenza del title sponsor ROKiT. Lo stesso del team BMW Motorrad SMR nel Mondiale Superbike, anche se le due strutture non saranno collegate. La compagine di Shaun Muir garantirà supporto tecnico, per volontà e richiesta espressa di BMW Motorrad Motorsport.

TEST DEL BRITISH SUPERBIKE A DONINGTON

Dopo un primo test a carene nero carbonio in Spagna, il battesimo ufficiale del team di-e-con Leon Haslam era previsto per la giornata odierna a Donington Park. Sfortunatamente questo sabato di attività dei secondi test pre-season del BSB 2023 è stato bagnato dalla pioggia, lasciando di fatto gran parte dei piloti a braccia conserte ai box.