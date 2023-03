MXGP Sardegna: Prado domina la sfida sprint, Guadagnini nono posto

La sabbia di Riola Sardo non ha reso le cose facili per Mattia Guadagnini (MXGP) e Andrea Adamo (MX2) nelle gare di qualifica del secondo atto del Mondiale. In entrambe le categorie dominio dei leader della classifica: Jorge Prado (GasGas) senza rivali nella top class, anche Jago Geerts (Yamaha) è stato in testa dalla prima curva nella under 23 anni. I due talenti rafforzano la leadership, grazie ai dieci punti guadagnati nella sfida sprint. Ma le due manche del GP forse saranno un’altra cosa: qui il programma completo in pista e in TV.

Jorge Prado non si ferma più

I pezzi grossi del Mondiale hanno preso pochi rischi, per cui i venti minuti più tre giri sono corsi via senza grandi scossoni. Jorge Prado è partito a razzo ed ha archiviato la pratica, tenendo a distanza un Glenn Coldenhoff (Yamaha) molto aggressivo nel finale su Jeffrey Herlings (KTM). Mattia Guadagnini è partito male (dodicesimo) ma è riuscito a risalire due posizioni. Ne riparliamo domenica. Alberto Forato (KTM) è finito 13°, Alessandro Lupino (Beta) 19°. Nel Mondiale: 1. Prado punti 60; 2. Fernandez 53; 3. Febvre 50; 4. Herlings 49…7. Guadagnini 35.

Arrivo gara qualifica MXGP

1.Prado (GasGas); 2.Coldenhoff (Yamaha); 3. Herlings (KTM); 4. Van Doninck (Honda); 5. Febvre (Kawasaki); 6. Fernandez (Honda); 7. Seewer (Yamaha); 8. Vlanderen (Yamaha); 9. Guadagnini (GasGas); 10. Paturel (Yamaha).

MX2 Andrea Adamo si scalda con l’ottavo

Nella gara di qualifica della MX2, il Mondiale under 23 anni, fuga solitaria di Jago Geerts (Yamaha) che grazie ai dieci punti conquistati consolida il primato Mondiale. Andrea Adamo non è scattato alla perfezione e nel sabbione di Riola Sardo i recuperi sono improbabili. Così il 19enne siciliano ha portato a casa l’ottavo posto, rimandando alle due manche domenicali sorte migliore. In vetta al Mondiale adesso Geerts sale a 70 punti, contro 52 di Adamo.

Arrivo gara qualifica MX2

1.Geerts (Yamaha); 2. De Wolf (Husqvarna); 3. Laengerfelder (GasGas); 4. Benistant (Yamaha); 5. Horgmo (Kawasaki); 6. Everts (KTM); 7. Coenen (Husqvarna); 8. Adamo (KTM); 9. Van Moosdijk (Husqvarna); 10. Helzinga (Yamaha).

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon