La MXGP sbarca in Sardegna per il secondo appuntamento del Mondiale 2023. Sulla sabbia di Riola lo spagnolo Jorge Prado difenderà la tabella rossa da leader della classifica. Il nostro Mattia Guadagnini torna là dove è cominciata l’avventura in top class: lo scorso anno al debutto finì settimo, un risultato ampiamente migliorabile con più esperienza fra i grossi calibri MXGP. Ma i fari saranno puntati soprattutto su Andrea Adamo, autore di una fantastica apertura di stagione due settimane fa in Argentina. Il 19enne siciliano della KTM è secondo nel Mondiale, la possibilità di balzare al comando è concreta.

Oggi le gare di qualifica, punti pesanti in palio

Nel tardo pomeriggio di oggi il Motocross infiamma il week end con le due gare di qualifica MX2 (il Mondiale under 23 anni) e MXGP. Ricordiamo che in base al nuovo format, introdotto quest’anno, la manche di qualifica (20 minuti più due giri) assegna dieci punti al primo,nove al secondo e così via fino ad un punto per il decimo classificato. In più definisce l’ordine di ingresso al cancello di partenza per le gare della domenica.

Tutto lo show live streaming

Anche in questa occasione l’unica possibilità per gustare ogni attimo del GP è abbonarsi alla piattaforma streaming ufficiale, a questo link. In questa occasione ci sarà una manche in diretta anche su RaiSport (gara 2 MXGP domenica alle 17:10), l’altra andrà in differita in orario serale. Eurosport2 offrirà le quattro gare del Mondiale lunedi mattina, dalle 08:30 in poi. Via streaming è possibile vedre anche le sfide del Mondiale femminile WMX e l’Europeo 250.

SABATO 25 MARZO 2023

09:30-11:00 prove libere tutte le categorie

11:55 WMX Prove di qualifica

12:30 EMX250 Prove di qualifica

13:45 MX2 Prove ufficiali

14:20 MXGP Prove ufficiali

15:05 WMX Gara 1

15:45 EMX250 Gara 1

16:35 MX2 Gara qualifica

17:20 MXGP Gara qualifica

Domenica 26 marzo 2023

09:45 WMX Gara 2

11:30 EMX250 Gara 2

13:15 MX2 Gara 1 (differita Eurosport2 lunedi 08:30)

14:15 MXGP Gara 1 (differita Rai Sport ore 20, Eurosport2 lunedi ore 09:30)

16:10 MX2 Gara 2 (differita Eurosport2 lunedi 10:30)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Rai Sport, differita Eurosport2 lunedi 11:30)

Classfiche Mondiali

MXGP: 1. Jorge Prado (ESP, GAS) 50 punti; 2. Ruben Fernandez (ESP, HON) 48; 3. Romain Febvre (FRA, KAW) 44; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM) 41; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM) 40; 6. Pauls Jonass (LAT, HON) 36; 7. Mattia Guadagnini (ITA, GAS) 33; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM) 26; 9. Glenn Coldenhoff (NED, YAM) 25;10. Jeremy Seewer (SUI, YAM) 24.

MX2: 1. Jago Geerts (BEL, YAM) 60 punti; 2. Andrea Adamo (ITA, KTM) 49 p; 3. Thibault Benistant (FRA, YAM) 41; 4. Simon Laengenfelder (GER, GAS) 37; 5. Kevin Horgmo (NOR, KAW) 36; 6. Roan Van De Moosdijk (NED, HUS) 36; 7. Rick Elzinga (NED, YAM) 33; 8. Kay de Wolf (NED, HUS) 31.

Foto: Instagram