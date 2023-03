MX2: Andrea Adamo scatto Mondiale, abbiamo una nuova stella? – Video

Una stella tricolore in terra sudamericana. Andrea Adamo ha chiuso l’esordio stagionale al secondo posto del GP in Argentina, dietro solamente ad un Jago Geerts in stato di grazia. Vent’anni da compiere il prossimo agosto, l’alfiere KTM Factory è riuscito a ben figurare in condizioni non proprio semplici, tra incidenti e l’arrivo della pioggia. Ma il doppio podio, assieme alla P2 in Qualifying Race, vale ad Adamo anche il secondo posto in classifica generale. Non si poteva partire meglio di così, tra due settimane già tocca la tappa casalinga a Riola Sardo.

È appena il secondo podio in carriera, il primo era arrivato l’anno scorso a Mantova. “Non potevo partire meglio di così!” ha dichiarato Andrea Adamo. Nel 2022 non aveva brillato a Villa La Angostura, stavolta invece la storia è stata ben diversa, con due combattuti terzi posti sia in Gara 1 che in Gara 2 e la P2 overall. Una giovane promessa che guarda al campione: è stato infatti il primo GP di Tony Cairoli nella nuova veste di Team Manager in casa KTM. “Un’ottima guida e tanti buoni consigli”, come ha sottolineato lo stesso Adamo, tra l’altro siciliano proprio come il nove volte iridato. Un piccolo talento in costante crescita e decisamente sulla giusta strada per sbocciare definitivamente.

Foto: Juan Pablo Acevedo/KTM Images