MXGP Argentina: Guadagnini e Adamo, l’Italia ruggisce nelle qualifiche

L’Italia della MXGP parte alla grande conquistando due eccellenti piazzamenti nelle gare di qualifica del GP d’Argentina che domani aprirà il Mondiale ’23. Mattia Guadagnini (GasGas) ha battezzato la prima stagione completa in MXGP firmando un fantastico secondo posto dietro allo spagnolo Jorge Prado (KTM). Identico risultato per lo spettacolare Andrea Adamo nella gara sprint della MX2 andata al belga Jago Geerts (Yamaha). La partenza dei due giovanissimi talenti azzurri è stata entusiasmante anche perchè ha fruttato nove preziosissimi punti iridati: per la prima volta nel Motocross la gara di qualifica ha assegnato punteggio ai primi dieci classificati

Jeffrey Herlings partenza lenta

I venti minuti di qualifica hanno riservato un grande colpo di scena. Jeffrey Herlings (KTM), uno dei principali candidati al Mondiale, è partito molto male, scivolando intorno alla quindicesima posizione. Poi ha recuperato qualcosa, ma è finito solo decimo, portando a casa un solo punticino iridato. Jorge Prado invece è scattato al meglio e non ha più mollato la prima posizione, inseguito da un eccellente Mattia Guadagnini. La terza posizione è stata appannaggio di Maxime Renaux (Yamaha). Spettacolare volo di Jeremy Seewer, cappottatosi in un salto: lo svizzero, dolorante, si è ritirato. Gli altri italiani: Alberto Forato (KTM) quindicesimo davanti ad Alessandro Lupino (Beta).

Andrea Adamo alza il livello

Nella MX2, il Mondiale unduer 23 anni, Adamo ha fatto più o meno la stessa gara di Guadagnini. E’ partito benissimo, alle spalle di Jago Geerts, ed ha controllato il secondo posto in scioltezza “scaldandosi” in vista delle due manche domenicali. A questo punto sarà impossibile perdere lo show sul velocissimo tracciato di Villa La Angostura: gli orari del GP Argentina e la programmazione streaming e in TV qui.

