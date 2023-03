Oggi a Villa La Angostura, in Argentina, parte il Mondiale MXGP, la massima espressione del motocross. Si comincia senza il campione in carica, lo sloveno Tim Gajser (Honda), fermato da un infortunio nel precampionato. Quindi fari puntati sull’ex iridato Jeffrey Herlings (KTM), assente a sua volta per l’intera stagione ’22, sempre per problemi fisici. Per l’olandese è una ghiottissima occasione di riscatto. A dirigere le operazioni nel box KTM sarà Tony Cairoli, 9 Mondiali e icòna del motocross azzurro. Gli appassionati italiani aspettano con grande curiosità il debutto a tempo pieno di Mattia Guadagnini, 21 anni: corre con la GasGas, a caccia di un posto stabile nella top 5. La pattuglia italiana comprende anche Alberto Forato e Alessandro Lupino, al rientro dopo un ’22 sfortunato.

Novità qualifica a punti

Oggi debutta anche il nuovo format MXGP con la gara di qualifica (20 minuti più due giri) che oltre a definire l’ordine di ingresso al cancello di partenza da quest’anno assegna anche punti Mondiali: 10 al vincitore, 9 al secondo, 8 al terzo e così via fino ad 1 punto per il decimo classificato. Ricordiamo però che questo punteggio non verrà conteggiato per definire il vincitore di ogni singolo GP, che viene definito dalla somma dei punti raccolti nelle due gare principali in programma la domenica.

Diretta solo in streaming

Purtroppo non ci sarà diretta TV per questo round d’apertura. L’unica possibilità di gustare l’azione è abbonarsi alla piattaforma ufficiale (qui il link) che offre l’intero programma di tutti in GP, live. RaiSport trasmetterà in differita le due gare MXGP, domenica a tarda sera. Su Eurosport2 le quattro gare del GP d’Argentina verranno proposte lunedi mattina, a partire dalle 09:30. Qui sotto tutti gli orari in pista (fuso orario italiano) e la programmazione TV.

Sabato 11 marzo 2023

17:20 MX2 Prove ufficiali

18:00 MXGP Prove ufficiali

19:25 MX2 Gara qualifica

20:10 MXGP Gara qualifica

Domenica 12 marzo 2023

16:15 MX2 Gara 1 (differita Eurosport2 lunedi 13 marzo ore 09:30)

17:15 MXGP Gara 1 (differita RaiSport 22:00, Eurosport2 lunedi 13 marzo ore 10:30)

19:10 MX2 Gara 2 (differita Eurosport2 lunedi 13 marzo ore 11:30)

20:10 MXGP Gara 2 (differita RaiSport 23:00, Eurosport2 lunedi 13 marzo ore 12:30)