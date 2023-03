MXGP, scatta il 2023 senza Gajser: programma e orari del GP Argentina

Ormai ci siamo, tra pochi giorni scatta il primo fine settimana del Mondiale Motocross 2023. La notizia è che, per il secondo anno di fila, si comincia senza il campione MXGP in carica. Tim Gajser infatti sta recuperando dal recente infortunio occorsogli agli Internazionali d’Italia, ancora da valutare i tempi di rientro. KTM ai nastri di partenza col ritrovato Jeffrey Herlings, Tony Cairoli invece debutterà nella nuova veste di team manager. Un’interessante novità sarà poi rappresentata dalla Qualifying Race a punti. Nei giorni 11-12 marzo scatta la stagione mondiale, primo round ‘serale’ in Italia visto che si corre a Villa La Angostura in Argentina.

I protagonisti

Con Gajser KO, Honda HRC si presenta con il solo Ruben Fernandez in Argentina, mentre KTM sarà al via col suo asso vincente. Jeffrey Herlings non è ancora al top della forma, ma è pronto al riscatto dopo aver saltato tutto il 2022. Attenzione anche a Romain Febvre, ora tornato in forma dopo un’annata segnata dall’importante infortunio in cui è incappato nel novembre 2021. Osservati speciali anche i ragazzi Yamaha, in primis il vice-campione MXGP in carica Jeremy Seewer, a caccia di quel qualcosa in più per migliorare l’ennesima P2 in campionato. Maxime Renaux riparte da una super stagione di debutto, da non sottovalutare anche Glenn Coldenhoff. C’è anche l’alfiere GASGAS Jorge Prado, 3° iridato nello scorso campionato e determinato ad essere ancora più protagonista. Valori in pista però ancora tutti da valutare, la pista di Villa La Angostura inizierà a breve a darci le prime indicazioni sullo stato di forma dei piloti.

Speranze italiane

Tre ragazzi al via in MXGP, uno invece in MX2. Iniziamo dalla classe regina del Mondiale Motocross, citando in primis Alberto Forato, al via con una KTM ma nuovamente i colori SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery. Il pilota di Feltre, 23 anni a fine marzo, ha chiuso 11° e miglior italiano nel 2022, posizione da migliorare in questa nuova stagione mondiale. C’è poi Mattia Guadagnini, confermato in Red Bull GASGAS Factory Racing: il 21enne di Bassano del Grappa stavolta affronterà il primo anno completo in MXGP dopo il ‘salto’ di metà stagione 2022. Ritroviamo poi Alessandro Lupino, che continua la collaborazione con Beta, stavolta in MRT Racing Team. Il 32enne di Viterbo, come ci ha raccontato, è finalmente in forma dopo tutti i problemi di salute che l’hanno condizionato da fine 2021 ed è più carico che mai per questa nuova annata ad alti livelli. In MX2 invece tutte le speranze tricolori sono concentrate sulla giovane promessa Andrea Adamo. Il pilota classe 2003 di Calatafimi (Trapani) ha una grande occasione con Red Bull KTM Factory Racing, come i ragazzi MXGP sarà sicuramente da tenere d’occhio.

MXGP, il programma

Il primo round della stagione 2023 verrà trasmesso integralmente su mxgp-tv.com (in abbonamento). Le quattro gare saranno visibili anche su Eurosport.it e discovery+, per il momento non è prevista una diretta televisiva.

Sabato 11 marzo

19:15 Qualifying Race MX2

20:00 Qualifying Race MXGP

Domenica 12 marzo

16:00 Gara 1 MX2

17:00 Gara 1 MXGP

19:00 Gara 2 MX2

20:00 Gara 2 MXGP

