Supersport, Raffaele De Rosa “Ci dobbiamo dare una svegliata”

Raffaele De Rosa è il senatore del Mondiale Supersport. Tra un paio di settimane compirà 36 anni ed è l’unico nato nei mitici anni ottanta dopo l’addio Jules Cluzel. Il pilota campano è anche quello con più esperienza in questa categoria in cui gareggia da nove stagioni. Negli ultimi sei anni è sempre stato protagonista collezionando 19 podi. Anche nel 2023 può fare veramente bene con la Panigalec del team Orelac anche se l’inizio non è stato dei migliori.

“In Australia già sapevo d’incontrare delle difficoltà – spiega Raffaele De Rosa a Corsedimoto – La stagione 2022 era finita proprio lì: non era stato un week-end facile e non lo è stato neppure quest’anno. Peccato per gara-1 che abbiamo commesso un errore usando le slick quando era da rain. In condizioni con poca acqua normalmente non vado male e sarebbe stata un’occasione da sfruttare. In gara-2 mi sono classificato settimo, avrei potuto fare sesto ma era quello il mio livello in quel giorno”.

A Mandalika invece andavi forte. Poi cosa è successo?

“In Indonesia è stato un round un po’ particolare. Mi sono sentito bene sempre, nelle prove libere ero davanti. In gara-1 ho avuto un problema alla gomma posteriore che si è bucata mente ero quarto. Il giorno dopo abbiamo fatto delle modifiche alla moto e mi sentivo ancora meglio. Avevamo il passo per stare con i primi tre ma qualcosa è andato storto. Dai primi due giri avevo un brutto feeling, cosa che non era mai successa in quel week-end. Ci aspettavamo di fare una bella prestazione ma non è stato così. In sintesi, mentre in Australia sapevamo d’incontrare delle difficoltà, in Indonesia pensavo di fare veramente bene ma non è successo”.

C’è un po’ di rammarico?

“C’è tanto da lavorare. Il team si deve un po’ rimboccare le maniche. Purtroppo la stagione scorsa è finita tardi, questa è iniziata presto e le squadre piccole sono un po’ in difficoltà. Ora non ci resta che lavorare: sicuramente ci saranno dei week-end positivi anche per noi. In Indonesia potevamo stare con il primo gruppo. Il prossimo round si corre ad Assen e non è una pista facile per me. L’anno scorso non era andata molto bene, vediamo”.

Raffaele De Rosa, chi vedi come favoriti per la vittoria del campionato?

“Onestamente non lo so. Vedo bene Manzi e Bulega, i più costanti in tutti i turni. Per il momento credo siano loro. Noi ci dobbiamo dare un po’ una svegliata”.