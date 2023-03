MotoGP, Alex Marquez ritrova il sorriso con la Ducati: “Mi sento da top 5”

Il pre-campionato 2023 di Alex Marquez è stato sicuramente incoraggiante in vista dell’inizio delle gare. Si trova assolutamente meglio rispetto a quando guidava la Honda. Il passaggio sulla Ducati Desmosedici GP22 del team Gresini Racing gli ha ridato il piacere di correre e la speranza di poter fare buoni risultati in una categoria impegnativa come la MotoGP.

Presto per parlare di rinascita, però ha concluso l’ultimo test a Portimao con il settimo tempo e un distacco di 434 millesimi da Francesco Bagnaia. Interessante anche il passo gara. Vedremo se le sensazioni positive provate finora saranno confermate in occasione del primo gran premio del calendario, in programma nel weekend 24-26 marzo proprio in Portogallo.

MotoGP, test Portimao: Alex Marquez è contento

Marquez si è presentato sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine del test a Portimao: “Sono contento, anche della prima caduta. Non ero mai caduto con la Ducati, sentivo che potevo fare quello che volevo e quello è stato avviso sul limite da non superare. Sono stati due giorni positivi. Sabato abbiamo lavorato più sul setup, invece domenica ci siamo focalizzati maggiormente sul mio stile di guida per provare a estrarre il massimo dalla moto. Abbiamo fatto uno step importante“.

Il pilota di Cervera si è sentito particolarmente competitivo all’Autodromo Internacional do Algarve e ciò lo fa essere positivo per l’inizio del campionato: “Oggi penso di essere nella posizione di poter lottare per la top 5. È una cosa bella, il circuito di Portimao mi piace tanto. Non sono pronto per una vittoria e neanche per il podio, ci sono piloti che hanno più ritmo. Però siamo abbastanza pronti per iniziare la stagione“.

I dati di Bagnaia e il confronto con Marc

Alex ammette che il suo riferimento è Francesco Bagnaia, che nel 2022 ha riportato Ducati a vincere il titolo in MotoGP : “A Valencia ho iniziato con la base di Bagnaia e mi ero sentito abbastanza a posto. Mi è piaciuta quella base e non ne ho provata un’altra. Io faccio le comparazioni con quello che fa Pecco, perché è colui che porta questa moto più al limite ed è il più forte“.

Marquez junior ha avuto modo di parlare con suo fratello Marc, anche se correndo per marchi diversi non c’è più lo stesso confronto che c’era fino al 2022: “Sabato mi ha detto che sono stato veloce. Ha provato tante cose e alcune non hanno funzionato. Abbiamo fatto commenti superficiali, perché corriamo per marche differenti. Stanno soffrendo e hanno delle difficoltà, però conosco Marc e so che andrà meglio nei GP“.

Foto: Gresini Racing