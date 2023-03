MX2 Argentina: Andrea Adamo gran 2°, Jago Geerts All-In

Due podi nel GP in Argentina, 3° overall. Andrea Adamo porta a casa due ottimi risultati nel primo round MX2 del 2023, il primo con i colori KTM Factory. Le partenze non lo premiano, ma il giovane pilota italiano risale e si prende il miglior piazzamento possibile. Le vittorie vanno invece ad uno scatenato Jago Geerts, che inizia la stagione trionfando in Qualifying Race, Gara 1 e Gara 2, quindi a punteggio pieno. Di seguito il riepilogo, non dimenticando che la giornata inizia con un minuto di silenzio in memoria di Dave Nicoll. Ex pilota motocross britannico e Direttore di Gara nel Mondiale MX dal 2000 al 2013, scomparso ieri a 79 anni.

Gara 1

Jago Geerts parte con la tabella rossa dopo i 10 punti accumulati ieri con la vittoria in Qualifying Race, davanti ad Andrea Adamo. Gara 1 però scatta con gruppo di piloti a terra dopo il primo salto, segue poco dopo l’arrivo della pioggia: ne approfittano Geerts, Benistant e De Wolf in fuga. Benistant è quello più in palla in queste condizioni, si porta davanti, ma non finiscono i colpi di scena e ringrazia il vincitore di ieri. Un incidente con il doppiato Caceres complica la corsa sia di Benistant che dell’incolpevole De Wolf, quest’ultimo in seguito di nuovo incidentato. Adamo a tutto gas sul finale contro Van De Moosdijk 3°, ma c’è di nuovo il testa a testa tra Geerts e Benistant, rifattosi vicino. Quasi, visto che il francese cade ancora al penultimo giro e spiana la strada al compagno di squadra ed avversario. Peccato che Adamo fosse troppo lontano, ma arriva in rimonta il primo podio del 2023 dietro al duo Yamaha.

Gara 2

Partenza non proprio ottimale per Andrea Adamo, che deve ripartire dall’ottava posizione. Vola invece Jago Geerts, che prende subito il comando con la chiara intenzione di completare il fine settimana argentino a punteggio pieno. Scazzottata più indietro tra Elzinga e Horgmo, in aperta contesa per il secondo gradino del podio di Gara 2 MX2, mentre non è giornata per De Wolf, protagonista di una caduta nelle battute iniziali. Non va meglio a Benistant, scivolato a circa metà gara, si avvicina invece Adamo, in costante rimonta e non troppo lontano dalla zona podio. A -6 minuti ecco il sorpasso, l’italiano è terzo! Ma per quanto ci provi non può fare di più, il margine dai primi due è ormai difficile da colmare. Poco male, è una super partenza col suo secondo podio in carriera! Geerts invece è inarrestabile, anche in questa corsa è lui il vincitore. Un dominio in Argentina che, non a sorpresa, lo pone come uomo da battere in questa stagione MX2.

La classifica di GP

La classifica MX2 iridata

Foto: mxgp.com