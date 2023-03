MotoGP, Bastianini rincorre Bagnaia: “Ha qualcosa in più”

MotoGP News

Non è stato un test MotoGP perfetto per Enea Bastianini quello a Portimao, ma c’è massima fiducia e serenità in vista della prima gara. Nella giornata di sabato ha avuto qualche piccolo problema su entrambe le Ducati GP23 a disposizione, costringendolo a restare ai box più del dovuto. 52 giri nel day-1, 66 giri nell’ultima giornata di test preseason, 6° crono nella classifica combinata in 1’38″373 con un distacco di quattro decimi dal best lap di Pecco Bagnaia.

Il ritmo gara del neo pilota Ducati factory non è male, ma non è ancora al livello dei migliori. Domenica ha provato la nuova carena più bombata nella parte inferiore, ma sia Bastianini che Bagnaia sembrano orientati alla specifica aerodinamica più snella. Sarà pronto per la vittoria nel GP del Portogallo? Difficile dare una risposta affermativa, anche se Enea sa stupire. “Sabato è stato un po’ sfortunato, abbiamo avuto due piccoli problemi e abbiamo perso tempo, ho passato un’ora e mezza ai box. Ho commesso un errore, il team ha commesso un errore e non è stata proprio una buona giornata“, ha detto il pilota romagnolo che ha vinto quattro gare nella stagione MotoGP ’22.

Bastianini-Bagnaia: la sfida abbia inizio

La seconda e ultima giornata di test a Portimao è andata decisamente meglio, Enea Bastianini ha fatto un passo avanti nell’adattamento alla Desmosedici GP23. “Abbiamo apportato alcune modifiche alla moto e il mio feeling era migliore. Sono riuscito a spingere…Non abbiamo provato niente di speciale. Stavo solo cercando di capire la moto del 2023. La differenza rispetto alla moto dell’anno scorso non è così grande, ma i punti di forza sono diversi“. Serve macina ancora chilometri prima di diventare domatore della sua bestia rossa e capire in quale direzione va leggermente cambiato lo stile di guida. “Penso che ci manchi ancora qualcosa per lottare per la vittoria, ma non siamo nemmeno lontani“.

Inizia il conto alla rovescia per la nuova stagione MotoGP, si ritorna a casa per definire la preparazione atletica, con i tecnici Ducati che limeranno gli ultimi dettagli tecnici in fabbrica. Poi si comincerà a fare sul serio e a raccogliere i primi punti in chiave iridata. “Vado via con il sorriso, abbiamo trovato la direzione, l’approccio è stato diverso rispetto al sabato e penso che siamo competitivi per il podio – ha concluso Bastianini -. Serve ancora un piccolo step per la vittoria. Pecco ha qualcosa in più degli altri, sabato e domenica sarà lui il pilota da battere“.

Foto: MotoGP.com