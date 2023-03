MotoGP test Portimao, classifica day 2: Bagnaia straccia tutti, Marquez 14°

È andato in archivio l’ultimo test pre-campionato MotoGP del 2023. Oggi è andato in scena il secondo dei due giorni di prove previsti a Portimao, dove nel weekend 24-26 marzo si disputerà il Gran Premio del Portogallo. Importanti ore in pista per lavorare su dettagli fondamentali in vista delle gare della stagione. Non sono mancate simulazioni di sprint race, la grande novità di quest’anno.

Il miglior tempo è stato siglato anche oggi da Francesco Bagnaia, che ha siglato anche il nuovo record dell’Autodromo Internacional do Algarve in 1’37″968. Il campione in carica sembra essere messo decisamente bene, il suo feeling con la Ducati Desmosedici GP23 è ottimo e parte come favorito per il nuovo Mondiale. Il primo degli inseguitori è Johann Zarco con la Ducati del team satellite Pramac, distante 296 millesimi e che precede il connazionale Fabio Quartararo (+0″334).

In questo day 2 la Yamaha ha lavorato tantissimo sull’aerodinamica. Sulla M1 abbiamo visto delle nuove alette e anche un mini alettone sul codone. 4° e 5° tempo per Luca Marini e Marco Bezzecchi con lea GP22 del team Mooney VR46. Dietro di loro Enea Bastianini (+0″405), non felicissimo ieri e che oggi ha lavorato assieme al team per mettersi più a posto.

Poi troviamo altre Ducati, quelle di Alex Marquez e Jorge Martin. La top 10 è chiusa dalla KTM di Brad Binder e dall’Aprilia di Aleix Espargarò (+0″601). Quest’ultimo ha dovuto chiudere in anticipo al test per un problema a un braccio e potrebbe essere operato. Seguono le RS-GP di Miguel Oliveira e Maverick Vinales, che precedono le Honda Repsol di Joan Mir e Marc Marquez (+0″810) oltre a quella LCR di Alex Rins. Solo 17° Jack Miller con la seconda KTM ufficiale, peggio Franco Morbidelli 19° (+1″098) con l’altra Yamaha in pista.