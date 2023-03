Luca Marini: “Dispiaciuto per Bastianini, ma non ho fatto nulla di aggressivo”

Luca Marini aveva grandi aspettative per la gara sprint a Portimao, ma la sua corsa è finita dopo poco più di un giro a causa di una caduta. Purtroppo, in quella circostanza il pilota del team Mooney VR46 ha preso in pieno Enea Bastianini provocandone la successiva frattura della scapola destra.

Stava effettuando un sorpasso interno in curva 5 ed è scivolato, finendo per travolgere il collega. Sicuramente non voleva questo inizio di campionato MotoGP 2023. Comunque, domani avrà l’occasione di riscattarsi nella gara principale.

MotoGP Portimao, Luca Marini commenta l’incidente con Enea Bastianini

Marini al termine della gara sprint si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP e ha detto la sua versione dei fatti: “Innanzitutto mi dispiace per Enea, spero che possa stare bene. Sono andato a cercarlo nel box, ma ancora non era rientrato dal centro medico. Spero non si tratti di nulla di grave. In gara stavo cercando di recuperare. In curva 5 avevo già passato Vinales all’interno e poi ho fatto la stessa manovra su Enea, cercando di evitare qualsiasi contatto. Ho piegato un grado di più rispetto al giro prima e mi si è chiuso l’anteriore, purtroppo la mia moto lo ha colpito. È stato un peccato“.

Il fratello di Valentino Rossi ci tiene a sottolineare che la sua non è stata una manovra strana: “Il sorpasso era già fatto, ero tranquillo e non stavo facendo niente di aggressivo o di particolare. Purtroppo si è chiuso il davanti. C’era un vento incredibile rispetto a ieri e stamattina, anche il grip in pista sembrava poco“.

Foto: Mooney VR46 Racing Team